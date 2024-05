Criptovalute, oltre BTC ed ETH: le migliori del momento

L’halving di Bitcoin andato in scena di recente ha catalizzato l’attenzione quasi esclusivamente su questa criptovaluta, ma l’ambito degli asset digitali non è fatto solo di BTC o di ETH: ce ne sono molti altri, sicuramente meno conosciuti, ma che possono comunque offrire notevoli opportunità. Se vuoi muovere i tuoi primi passi nella finanza decentralizzata, puoi scegliere l’exchange Coinbase, tra i più longevi e affidabili del settore.

Augur, Shadow Token e Tellor: le criptovalute in rialzo

Ad esempio, il prezzo di Augur (REP) ha fatto registrare un’impennata del 26% nelle ultime 24 ore. Il suo andamento è legato a doppio filo a quello della piattaforma omonima, che sfrutta la saggezza collettiva della folla attraverso i mercati di previsione . Ancora, Shadow Token (SHDW), che dipende dalle infrastrutture fisiche di GenesysGo, è cresciuto del 19%, mentre Tellor (TRB), attinente ai cosiddetti oracoli blockchain, ha segnato un aumento del 15%. Il trend positivo sta poi interessando Index Cooperative (INDEX), Powerledger (POWR), Gitcoin (GTC) e altri. Puoi trovare tutte le valutazioni aggiornate in tempo reale nella pagina dedicata.

Come sempre, ogni decisione sul fronte delle criptovalute è da valutare con attenzione e tenendo in considerazione la volatilità delle monete virtuali. Non è da escludere che un repentino aumento dei prezzi sia seguito da un calo improvviso, così come potrebbe sempre accadere il contrario. La forza di Bitcoin, soprattutto dopo l’halving, è proprio questa: poter contare su una dinamica di dimezzamento basata su un ciclo di evoluzione quadriennale che ha, tra i suoi obiettivi, quello di favorire la stabilità limitando l’esposizione alla svalutazione.

