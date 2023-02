Crucial BX500 da 2 TB al prezzo più basso DI SEMPRE

Per un computer con tempi di avvio rapidi e zero attese durante il caricamento o l’elaborazione dei contenuti, scegliere unità SSD per lo storage è d’obbligo: in questo caso vi segnaliamo un’offerta interessante disponibile oggi su Amazon e riguardante la Crucial BX500 da 2 TB proposta con il 45% di sconto. Il prezzo di listino di 220,99 euro scende fino a 122,53 euro, nonché uno dei più bassi di sempre.

Crucial BX500 da 2 TB: caratteristiche principali

Le performance sono elevate dato che si arriva a una velocità di 540 MB/s nel trasferimento dei dati in lettura e a 500 MB/s durante la fase di scrittura. Il form factor è ovviamente quello da 2,5 pollici, l’interfaccia di connessione SATA. Tra gli altri punti di forza la tecnologia Micron 3D NAND. Tutto questo al prezzo di 122,53 euro anziché a 220,99 euro come da listino. Il prezzo finale è uno dei più bassi di sempre.

Ricordiamo, infine, che Crucial viene supportata dalla qualità e dall’innovazione ingegneristica di Micron la quale ha prodotto tra le tecnologie di memoria e archiviazione più avanzate al mondo. Accade spesso che questi SSD vadano in offerta, però vi consigliamo di prestare attenzione perché il prodotto è davvero ottimo e un prezzo così non si era mai visto prima per questo taglio di memoria.

