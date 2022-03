Cyberghost: offerta a 1,89 euro fino al 3 Aprile

La scelta di una VPN è un qualcosa di molto delicato. Da essa infatti, dipende la sicurezza non solo dei dispositivi elettronici che vogliamo proteggere, ma anche da tanti dati personali presenti negli stessi.

In tal senso, si spazia da foto e video fino ai documenti personali. Sapere che questi possono finire tra le mani di perfetti sconosciuti non è per niente una bella sensazione. E cosa dire di password o persino di dati di accesso a servizi di home banking?

In questi casi, la situazione comincia a farsi davvero seria: ottenere la protezione di un servizio di Virtual Private Network all’altezza della situazione dunque, deve essere una priorità assoluta.

Quando si parla di questi servizi, uno dei nomi più in voga è senza ombra di dubbio Cyberghost. Perché questa piattaforma è così apprezzata dagli utenti e perché, in tutto il mondo, sono sempre di più gli iscritti a questa VPN?

La VPN Cyberghost e l’interessante sconto

Sotto il punto di vista della sicurezza, la VPN proposta da Cyberghost si dimostra come una delle più attrezzate al mondo. Stiamo parlando della crittografia avanzata (AES a 256 bit), una tecnologia che riesce a tenere a bada la maggior parte di criminali e hacker informatici.

Questa viene affiancata dalle politiche dell’azienda, che cerca in tutto e per tutto di tutelare gli utenti iscritti. Per questo motivo, Cyberghost ha sede in Romania, una nazione con particolari leggi che tutelano la privacy rispetto a provider e qualunque tipo di ente governativo e non. Di fatto, esistono pochi servizi più sicuri di questo.

Le prestazioni di questa VPN garantiscono inoltre un’alta fruibilità per quanto concerne i contenuti audiovisivi in streaming, una caratteristica molto interessante per chi ama Netflix o piattaforme simili.

A rendere ancora più interessante l’offerta di Cyberghost però, vi è l’83% di sconto per quanto concerne la sottoscrizione triennale. Di fatto, sfruttando la promozione valida fino al 3 Aprile, è possibile ottenere il servizio per appena 1,99 euro. Non solo: con i 36 mesi di abbonamento infatti, Cyberghost offre 3 mesi gratuiti.

