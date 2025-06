Da settembre, inizia a risparmiare con Engie: luce e gas a prezzo bloccato per 12 mesi

L’estate è il tempo delle pause, e mentre ci godiamo le ultime giornate al mare o pianifichiamo un weekend fuori porta, settembre è lì, dietro l’angolo, pronto a riportarci alla quotidianità. Quest’anno comincia a risparmiare con Engie, bloccando il prezzo di luce e gas per 12 mesi e dare finalmente un po’ di stabilità alle tue bollette.

Una scelta che ti permette di iniziare a risparmiare già da settembre e che ti accompagna per tutto l’anno, proteggendoti dai rincari.

Una decisione oggi, un anno di tranquillità domani

Sappiamo tutti quanto le spese energetiche possano variare, specialmente con l’arrivo dei primi freddi o dei consumi invernali. Ma con l’offerta a prezzo fisso Engie, sai in anticipo quanto spenderai, senza sorprese. È un po’ come scegliere oggi di proteggere il tuo budget per i prossimi 12 mesi: una decisione lungimirante, perfetta da prendere proprio in questo momento dell’anno, quando si torna a pianificare, organizzare e magari fare due conti. Tutto avviene online, senza tecnici, senza modifiche al contatore e senza stress. Ecco i vantaggi:

Prezzo fisso per 12 mesi su luce e gas

Attivazione 100% digitale , anche via WhatsApp

Energia elettrica da fonti rinnovabili al 100%

Bolletta smart : la ricevi via email, la controlli da app e puoi attivare la domiciliazione bancaria automatica

Assistenza dedicata in ogni fase dell’attivazione

Ecco i dettagli principali dell’offerta:

Energia elettrica : da 0,1298 €/kWh (monorario)

Gas naturale : 0,485 €/smc

Quota fissa: 6 €/mese per luce + 6 €/mese per gas + 0,00795 €/smc

Disponibile anche con prezzo a fasce orarie, per chi consuma di più la sera o nei weekend. Sapere che la tua bolletta è già sotto controllo fa la differenza. Ecco perché conviene scegliere Engie adesso: blocchi il prezzo, elimini l’incertezza e puoi concentrarti su ciò che conta davvero. Blocca ora i prezzi, simula la tua bolletta sul sito ufficiale e comincia a risparmiare – partendo proprio da settembre.