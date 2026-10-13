 DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?
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DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?

Samsung potrebbe introdurre il DC dimming sui Galaxy S27 Pro e S27 Ultra per ridurre lo sfarfallio dello schermo e migliorare il comfort visivo.
DC dimming sui Galaxy S27 Pro e Ultra: cos'è e a cosa serve?
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Samsung potrebbe introdurre il DC dimming sui Galaxy S27 Pro e S27 Ultra per ridurre lo sfarfallio dello schermo e migliorare il comfort visivo.
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La maggior parte degli schermi degli smartphone ricorre al PWM dimming (Pulse Width Modulation) per controllare la luminosità del display. Di solito è oggetto di critiche, poiché accende e spegne i pixel molto rapidamente nel caso dell’OLED (o la retroilluminazione per gli schermi LCD), provocando uno sfarfallio che appare invisibile per l’utente, ma che può provocare un certo affaticamento visivo. Non tutti reagiscono allo stesso modo, alcune persone sono molto più sensibili di altre.

Cos’è il DC dimming?

La risposta dei produttori è stata spesso quella di aumentare la frequenza del PWM dimming per ridurre questa sensazione di sfarfallio. Marchi come Honor ne hanno persino fatto un argomento di marketing. Un’altra soluzione è passare a una tecnologia diversa: il DC dimming (in corrente continua), che permette di ridurre fortemente, o addirittura eliminare, questo fenomeno di sfarfallio che alla lunga può causare mal di testa. Ci riesce regolando direttamente la tensione di ingresso della sorgente luminosa.

Uno schermo che sfarfalla meno per i Galaxy S27 Pro e S27 Ultra?

Il problema è che la sua implementazione è più complessa e più costosa, ecco perché è poco diffusa. Eppure, secondo il leaker WalleGalaxy, Samsung starebbe pensando di integrare il DC dimming nei suoi prossimi smartphone di fascia alta, i Galaxy S27 Pro e S27 Ultra. Ci si può quindi aspettare un miglior comfort visivo per questi due modelli, soprattutto durante un utilizzo prolungato al buio. Ma è possibile anche che Samsung adotti un approccio ibrido, con un uso del DC dimming unicamente per le luminosità alte e medie, e un PWM dimming chiamato in soccorso in caso di luminosità bassa.

I Galaxy S27 Pro e S27 Ultra dovrebbero essere dotati di un pannello M16, contro l’M14+ dei Galaxy S26 e S26+. La diagonale del display misurerebbe 6,47 pollici per l’S27 Pro e 6,9 pollici per l’S27 Ultra. I due dispositivi sarebbero inoltre compatibili con la funzione di schermo per la privacy introdotta con il Galaxy S26 Ultra.

Pubblicato il 13 ott 2026

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Tiziana Foglio
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13 ott 2026
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