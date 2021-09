Defencebyte Anti-Ransomware: protezione a meno di 50$

La software house australiana vende tre prodotti molto utili, uno dei quali è Defencebyte Anti-Ransomware. Come si deduca dal nome, il tool rileva ed elimina i famigerati malware utilizzati per bloccare l'accesso ai fila finché non viene pagato un riscatto. Grazie all'attuale promozione, il prezzo è 48,95 dollari, invece di 64,95 dollari.

Defencebyte Anti-Ransomware: sconto di 16 dollari

Defencebyte Anti-Ransomware è compatibile con Windows XP/Vista/7/8/10. A dispetto del nome, il software può rilevare tutti i tipi di malware. La protezione del PC viene garantita con più livelli. L'individuazione di un contenuto infetto viene effettuata in tempo reale, evitando il download sul computer e la diffusione attraverso la rete locale. Il tool tiene inoltre traccia dei processi in esecuzione, delle modifiche del registro e di altre attività anomale.

Quando viene rilevato un malware, Anti-Ransomware interrompe l'esecuzione dei processi sospetti e pulisce l'intero sistema. Tramite la semplice interfaccia è possibile effettuare tre tipi di scansione (veloce, dettagliata o personalizzata). L'installazione e la configurazione sono alla portata di tutti. Gli aggiornamenti vengono scaricati e installati automaticamente. L'azienda australiana garantisce inoltre un impatto minimo sulle prestazioni.

Defencebyte Anti-Ransomware è attualmente in vendita a 48,95 dollari, invece di 64,95 dollari (sconto 16 dollari). La licenza è valida per un computer. È possibile anche acquistare le versioni per 3, 5 e 10 computer, ottenendo un risparmio maggiore (compreso tra 26 e 38 dollari). Gli utenti possono eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.