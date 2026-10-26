Disney+, il regalo per Halloween: fino a 4€ di sconto al mese per sei mesi

I piani Disney+ con vincolo di 6 mesi beneficiano di un risparmio fino al 25% per un periodo di tempo limitato. I prezzi partono da 5,99 euro al mese, e al termine ogni piano si rinnova al prezzo in vigore al momento del pagamento.

Possono aderire all’iniziativa in corso sul sito ufficiale tutti i nuovi clienti e quanti riattivano un vecchio abbonamento. Sottolineiamo che tutti i piani, anche quello più economico da 5,99 euro al mese per sei mesi, offrono l’accesso all’intero catalogo che si compone dei classici Disney, delle serie Marvel, dei film d’animazione Pixar, della saga di Star Wars, dell’intrattenimento di Hulu e dei documentari di National Geographic.

Il piano più economico Standard con pubblicità è in sconto attualmente del 14%, con un prezzo di 5,99 euro al mese per sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli. La qualità video di cui si può godere raggiunge i 1080p Full HD, in più si può contare su due riproduzioni in contemporanea.

Per eliminare gli annunci pubblicitari durante la visione dei contenuti on demand, invece, la scelta logica è rappresentata dal piano Standard, ora in offerta a 8,99 euro al mese per sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli di sorta. L’altra chicca è l’opzione Download, che permette di scaricare i titoli preferiti per poi vederli senza una connessione Internet attiva.

Lo sconto più alto è infine riservato al piano Premium, il cui costo passa da 15,99 euro a 11,99 euro al mese per sei mesi. Rispetto ai precedenti piani le riproduzioni simultanee salgono fino a quattro, e in più vi è anche il supporto alla tecnologia Dolby Atmos.