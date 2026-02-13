Domina le partite con il monitor ASUS TUF Gaming: risposta di 0,3ms e 240Hz

Se vuoi avere un notevole vantaggio rispetto ai tuoi avversari quando sei in gaming approfitta di questa promozione per accaparrarti un monitor eccezionale a un ottimo prezzo. Se vai immediatamente su Amazon puoi acquistare ASUS TUF Gaming da 23,8 pollici a soli 149 euro, invece che 179 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 17% che ti permette di risparmiare 30 euro sul totale e soprattutto ti dà un notevole vantaggio durante le tue sessioni di gioco. I tuoi avversari non faranno in tempo a chiedersi perché sei più veloce di loro. Inoltre questa promozione ti offre la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS TUF Gaming è il vantaggio “illegale”

Con il monitor ASUS TUF Gaming avrai un vantaggio “illegale” che ti consentirà di vedere qualche attimo prima ciò che sta succedendo, rispondendo così in modo adeguato. Gode infatti di un tempo di risposta di 0,3 ms e ha un refresh rate di 240 Hz con le tecnologie G-SYNC, AMD FreeSync.

Ha una risoluzione FHD da 1920 x 1080 p con un pannello fast IPS da 23,8 pollici perfettamente visibile da qualsiasi angolazione e con colori brillanti e realistici. Anche quando ci sono zone d’ombra e buie riuscirai a vedere al meglio ogni dettaglio. Inoltre è dotato di una cornice praticamente impercettibile sui tre lati per offrire una maggiore visione e un coinvolgimento straordinario. Mentre le due porte HDMI e la DisplayPort ti permettono di collegare computer e console di gioco.

Approfitta anche tu di questa straordinaria promozione per garantirti un vantaggio notevole durante le tue sessioni di gioco. Prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor ASUS TUF Gaming da 23,8 pollici a soli 149 euro, invece che 179 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa entro pochi giorni senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.