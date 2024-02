Echo Pop ora è in offerta su Amazon: rendi la casa più smart e spendi meno

La nuova settimana porta con sé ancora alcune offerte attive dalla precedente, disponibili per più tempo anche a causa dell’interesse che hanno suscitato nei consumatori. Su Amazon, infatti, risulta ancora presente Echo Pop al 9% in meno rispetto al prezzo più basso visto recentemente. In realtà, si tratta di una promozione che porta lo smart speaker Bluetooth quasi a metà prezzo!

Echo Pop imperdibile su Amazon: le caratteristiche

L’altoparlante intelligente Echo Pop è l’ultimo device pensato da Amazon con supporto all’assistente Alexa, concepito per occupare meno spazio possibile sui mobili e offrire le utility indispensabili per la domotica. Difatti, la casa smart beneficia molto dall’uso di questo speaker in quanto permette di attivare vocalmente la riproduzione di musica e podcast, l’avvio di chiamate, l’apertura delle porte di casa, l’accensione delle luci o anche la regolazione del termostato.

Oltre a riuscire in tutto ciò, Pop resta però un device dal design intrigante, pronto a mescolarsi negli ambienti di casa qualunque sia lo stile della stanza. Naturalmente, il meglio di sé lo dà dove non ci sta molto spazio, che si tratti della cucina, della camera da letto o persino del bagno. Insomma, la tua casa smart può essere controllata davvero ovunque!

Ebbene, per comprare questo speaker della linea Echo dovrai pagare 29,99 euro al posto di 54,99 euro. Il prezzo più basso recente è stato di 32,99 euro, mentre il minimo storico di 17 euro. La consegna viene garantita in un giorno e il pagamento può essere completato a rate senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.