Edifici: ecco il portale sulla prestazione energetica

Il Ministero della Transizione Ecologia (MiTE) e l’ENEA hanno annunciato il Portale nazionale sulla Prestazione Energetica degli Edifici (PnPE2) che svolgerà una funzione informativa per cittadini, aziende e pubblica amministrazione. Sul sito sono anche disponibili alcune statistiche e utili applicazioni per effettuare una diagnosi energetica preliminare. C’è infine una sezione riservata alla formazione professionale.

PnPE2: informazioni e servizi

Il portale, raggiungibile all’indirizzo http://pnpe2.enea.it/ (connessione non sicura, ndr), è una novità prevista dai decreti attuativi della Direttiva Europea 2018/844/UE e dalla misura M2C3 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici) del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Il portale è innanzitutto un hub dove cittadini, aziende e pubblica amministrazione possono trovare tutte le informazioni sull’efficienza energetica degli edifici. Ci sono, ad esempio, le linee guida e il vademecum sull’attestato di prestazione energetica (APE), oltre alle normative nazionali e regionali.

In un’altra sezione sono elencate le agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, ovvero Bonus casa, Ecobonus e Superbonus. Altre utili informazioni riguardano la diagnosi energetica degli edifici. Il portale unifica diversi database gestiti dall’ENEA. Sono stati integrati i dati presenti nelle piattaforme regionali di attestati delle prestazioni energetiche, nei siti regionali di catasto impianti termici, nei portali per le politiche di sviluppo territoriale e in quelli per le diagnosi energetiche delle imprese.

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha dichiarato: