Ethereum raggiungerà i 4.000 dollari a marzo? Pullix +250% da dicembre

Mentre Ethereum supera il livello di resistenza di 3.500 dollari, gli investitori si chiedono se continuerà la sua tendenza al rialzo e raggiungerà i 4.000 dollari quest’anno. Prima di rispondere a questa domanda, è importante considerare un nuovo giocatore il cui valore è aumentato del 250% da dicembre. In particolare, mancano solo pochi giorni all’ultimo round di prevendita per il nuovo altcoin, quindi tuffiamoci e prevediamo quanto in alto sapranno andare questi due asset.

Obiettivo del prezzo di Ethereum (ETH) per il quarto trimestre del 2024

Bitcoin ha aperto la strada tra le criptovalute ad alta capitalizzazione, con un’enorme impennata da poco meno di 16.000 dollari all’inizio del 2023 a un recente picco superiore a 54.000 dollari. Ora sembra che sia giunto il momento che Ethereum torni a brillare sul mercato.

Il prezzo di Ethereum è salito dai 2.171 dollari del 30 gennaio al prezzo attuale di 3.442 dollari, con un aumento del 65% in meno di tre mesi. Ma cosa ha causato un aumento così drammatico del prezzo di Ethereum? E continuerà a salire fino a 4.000 dollari?

I tecnici dei grafici sottolineano che l’ETH/BTC è ipervenduto e si trova sul supporto a 0,050. Coloro che hanno realizzato profitti con Bitcoin hanno notato questo grafico e hanno ruotato verso l’altcoin principale per massimizzare il proprio capitale.

Anche l’ETF spot Bitcoin sta giocando un ruolo importante nella recente impennata del prezzo di Ethereum. Con oltre 2 miliardi di dollari di afflussi settimanali in questi ETF, esiste una chiara domanda di esposizione alle criptovalute. Blackrock ha già richiesto l’approvazione di un ETF spot su Ethereum nel mercato statunitense, quindi gli investitori si stanno preparando per un’altra grande mossa istituzionale.

L’analisi tecnica non mostra alcun forte livello di resistenza, ma il massimo del 2022 di circa 3.600 dollari è il luogo più logico per un consolidamento. Una rottura di questo livello porterà probabilmente ad un rapido aumento a 4.000 dollari prima di un tentativo di raggiungere il massimo storico di 4.891 dollari.

Pullix (PLX): unire i mondi DeFi e CeFi

Pullix è una nuova altcoin che mira a collegare il mondo della finanza decentralizzata (DeFi) e della finanza centralizzata (CeFi). È uno scambio commerciale che offre agli utenti il ​​meglio di entrambi i mondi sfruttando i vantaggi della DeFi e affrontandone anche i limiti.

La mancanza di liquidità durante le negoziazioni su alcuni scambi decentralizzati (DEX) rimane un grosso problema per gli utenti DeFi. Pullix risolve questo problema con un duplice approccio. In primo luogo, Pullix incentiva gli utenti a fornire liquidità offrendo interessanti premi di staking. Pullix si integra anche con fornitori di liquidità istituzionale e registri degli ordini fuori catena per una migliore velocità di esecuzione.

Uno dei maggiori problemi con gli scambi centralizzati è il processo KYC (Know Your Customer) che ostacola la privacy degli utenti. Gli utenti di Pullix non devono sottoporsi a questo processo invasivo, poiché la piattaforma è completamente decentralizzata e non richiede informazioni personali per accedere ai suoi servizi.

La parte migliore è che una volta registrati, gli utenti hanno accesso a molteplici strumenti finanziari, tra cui azioni, materie prime, mercati forex, criptovalute e altro ancora. Pullix sta chiaramente cercando di creare uno sportello unico per tutte le esigenze di trading finanziario.

Ultima chiamata per gli investitori: la prevendita è quasi completata

Coloro che sono affascinati dall’approccio di Pullix possono acquistare token PLX per $ 0,14 nella vendita di token in corso. L’attuale fase di prevendita è l’ultima opportunità per gli investitori di accaparrarsi i token PLX a questo prezzo prima che raggiungano gli scambila prossima settimana.

Gli 8,50 milioni di dollari raccolti finora nell’evento di prevendita dimostrano che gli investitori hanno fiducia nel potenziale del progetto. Gli investitori sperano che questa fiducia si ripercuota sul lancio ufficiale della piattaforma e si traduca in un progetto di successo.

Gli analisti notano che Pullix potrebbe offrire un’alternativa migliore a Binance, Coinbase, Kraken e altri scambi centralizzati con capitalizzazioni di mercato di miliardi di dollari. Partendo da questo principio, una crescita da 100x potrebbe essere un’aspettativa ragionevole per i possessori di token PLX nei prossimi anni.

In collaborazione con LocxLabs

