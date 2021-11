ExpressVPN: migliori offerte per il cyber monday

ExpressVPN è uno dei leader nei servizi VPN. E non vuole mancare all'appuntamento con il Cyber Monday, dopo aver vissuto da protagonista il Black friday. L'offerta Black Friday/Cyber ​​Monday di ExpressVPN riguarda un abbonamento di 12 mesi e ricevi 3 mesi extra gratis!

Come funziona? Basta scegliere un piano annuale e riceverai tre mesi GRATUITI aggiunti all'ordine. Sono 15 mesi al prezzo di 12, dunque, per un risparmio totale del 49% sul prezzo standard. Vediamo i principali vantaggi di questa offerta di ExpressVPN per il Cyber Monday.

ExpressVPN offerta Cyber Monday

Ecco i principali vantaggi di questa offerta:

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

160 posizioni di server VPN in 94 paesi

Accesso a contenuti censurati ovunque nel mondo

Nessun registro di attività e nessun registro di connessione

App per ogni dispositivo (Windows, Mac, iOS, Android, router e altro)

30-giorni rimborso garantito

Usa il selettore di posizione nella tua app VPN per connetterti a una posizione del server in un altro paese. Ti verrà assegnato un nuovo indirizzo IP in quel paese, il che significa che i siti di e-commerce vedranno quella posizione invece della tua effettiva posizione fisica. Ora avrai accesso a prezzi diversi, da qualsiasi parte del mondo!

ExpressVPN protegge il tuo traffico Internet con un ulteriore livello di crittografia avanzata. Ciò significa che le tue password, i dettagli della carta di credito e le informazioni sensibili rimangono private da terze parti, anche su reti non affidabili come il Wi-Fi pubblico, sia che tu sia sul tuo laptop, telefono o qualsiasi altro dispositivo.

ExpressVPN piani di offerta per Cyber Monday

Ecco le opzioni di offerta per il Cyber Monday di ExpressVPN:

1 mese € 11,49 al mese. Fatturato € 11,49 ogni mese. 30-giorni rimborso garantito.

6 mesi: € 8,86 al mese. Fatturato € 53,17 ogni 6 mesi. 30-giorni rimborso garantito.

L'offerta Top: 15 mesi, include 3 mesi gratuiti. Offerta speciale 49%, anziché 11,49€ a € 5,92 al mese. Fatturato € 172,24 € 88,65 primi 15 mesi e 12 mesi dopo. 30-giorni rimborso garantito.

Servizi aggiuntivi a prescindere dalla promozione scelta:

Assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite live chat

Server ultraveloci in 94 paesi

App per e altro!

Sicurezza e crittografia migliori della categoria

Nessun registro di attività e nessun registro di connessione

30 giorni senza rischi. Non soddisfatto? Recupera i tuoi soldi, senza fare domande

Come attivare promozione Cyber Monday di ExpressVPN:

Inserisci il tuo indirizzo email Seleziona il metodo di pagamento tra quelli presenti: