Extender Wi-Fi TP-Link TL-WA1201: tanta potenza a un costo piccolissimo

Se siete alla ricerca di un buon externder per la vostra rete Wi-Fi, ma non volete spendere cifre esorbitanti per una rete mesh potreste approfittare di questa interessante offerta Amazon. Stiamo parlando del TP-Link TL-WA1201 AC1200, un piccolo dispositivo dedicato esclusivamente alla rete wireless ottimo per la casa o per un piccolo locale commerciale o ufficio il cui prezzo scende da 59,99 euro a soli 39,99 euro grazie allo sconto del 33%.

Extender Wi-Fi TP-Link TL-WA1201 AC1200: caratteristiche tecniche

La sua semplicità lo rende tanto utile quanto adatto a chiunque, ma rispetto a un classico extender presenta una serie di funzionalità in più e delle prestazioni superiori. Il dispositivo, infatti, ha una rete dual band in grado di raggiungere la velocità combinata di ben 1200Mbps. Questo lo rende pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Inoltre le modalità di funzionamento sono ben tre: Access Point, Range Extender e Client. In questo modo è possibile soddisfare qualsiasi esigenza di rete, fino a creare una rete dedicata ai clienti della propria attività che potranno navigare salvaguardando la propria privacy.

Molto buono anche il supporto alla tecnologia MU-MIMO che garantisce prestazioni ottimali su ogni dispositivo, ma dando anche le priorità in maniera intelligente ai dispositivi collegati. Le antenne sono quattro così da garantire una copertura più estesa e una connessione ben stabile. La porta RJ45 Gigabit LAN, infatti, supporta la Passive PoE che permette di portare sia dati che alimentazione con un unico cavo, eliminando la necessità dell’alimentatore. La funzionalità Captive Portal, infine, permette di creare una pagina di log-in brandizzata in pochi e semplici passaggi.

Non fatevi scappare, quindi, questa grandiosa offerta di Amazon per pagarlo solo 39,99 euro su Amazon con uno sconto del 33% sul prezzo di listino. Con Amazon Prime potrebbe essere vostro anche in meno di due giorni lavorativi.

