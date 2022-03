F1 2022, test Bahrain: dove vederli?

Torna anche quest’anno la nuova stagione di Formula 1, che – come di rito – ospiterà test, prove e qualifiche prima della gara vera e propria. Ma dove è possibile vedere tutte le gare del Bahrain Grand Prix F1 2022? In questo articolo vi spiegheremo come assistere a tutte le gare in streaming, sia a pagamento che gratis.

La stagione di F1 2022 ha già acceso i motori con i test prestagionali, che hanno preso il via nella giornata di ieri – giovedì 10 marzo – lungo il tracciato di Sakhir e proseguiranno fino a domani sabato 12 marzo, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 (ora italiana). Ma la griglia di partenza vera e propria è prevista per la prossima settimana. quando il Bahrain Grand Prix entrerà nel vivo: le date da segnarsi sul calendario sono il 18, 19 e 20 marzo.

Ma dove vedere tutte le gare di Formula 1 2022? In Italia il campionato sarà visibile su Sky Sport. Perciò è necessario avere un abbonamento attivo al servizio pay-per-view con parabola o tramite connessione internet. Un’alternativa, meno “impegnativa”, è in diretta streaming con NOW TV, piattaforma digitale di Sky, che offre un proprio piano di abbonamento mensile. Tuttavia è possibile vedere la F1 anche gratuitamente: ecco come.

Come vedere Formula 1 gratis con VPN

Vedere la Formula 1 gratis è possibile. Esistono infatti dei canali esteri che trasmettono le gare in chiaro, senza che sia necessario alcun abbonamento. Per visionare questi canali dall’Italia è necessario utilizzare una VPN che “camuffi” la nostra posizione e ci permetta di superare qualsiasi limite geografico. Un esempio di servizio VPN sicuro e affidabile è NordVPN, al momento in promozione al 66% di sconto per il piano di 2 anni.

Sebbene il nostro consiglio sia quello di guardare le gare di F1 attraverso i canali ufficiali, ecco un elenco dei channel che trasmettono il campionato al di fuori dell’Italia.

ESPN 🇺🇸 (paid);

FuboTV 🇺🇸 (paid);

TSN 🇨🇦 (paid);

RDS 🇨🇦 (free);

Kayo Sports 🇦🇺 (paid);

Sky Sports 🇬🇧 (paid);

BBC Radio Iplayer 🇬🇧 (free);

All4 🇬🇧 (free);

TV Now 🇩🇪 (paid);

ServusTV 🇦🇹 (free);

ORF 🇦🇹 (free);

SRF 🇨🇭 (free);

MatchTV 🇷🇺 (paid);

Viaplay 🇸🇪 (paid);

Eleven Sports 🇵🇱 🇵🇹 (paid);

Hot Star 🇮🇳 (paid)

