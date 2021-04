Nel tentativo di ridurre la confusione generata da quanto pubblicato sulla piattaforma, Facebook sta per introdurre nuove etichette da appiccicare a post e pagine: tra queste, una è destinata ai contenuti riconducibili alla satira. Esiste forse qualcosa di peggio di chi vuol spiegare una battuta?

L’annuncio fa riferimento a un esordio immediato, con la fase di test che coinvolge in un primo momento solo gli USA, ma come sempre accade in questi casi il rollout è destinato a raggiungere più avanti tutti i territori. Altre etichette previste sono quelle destinate ai pubblici ufficiali e alle pagine dei fan.

Starting today in the US, we’re testing a way to give people more context about the Pages they see. We’ll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they’re coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) April 7, 2021