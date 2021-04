Facebook svela le possibili novità del News Feed

A fine marzo erano state annunciate nuove funzionalità per la gestione dei contenuti mostrati nel News Feed. Facebook ha ora comunicato alcune possibili novità che incideranno sul ranking, ovvero sulla posizione dei contenuti determinata in base all’importanza attribuita dagli utenti. I feedback ricevuti verranno utilizzati per aggiornare l’algoritmo.

Facebook chiede un parere agli utenti

Le novità che potrebbero essere implementate nei prossimi mesi verranno stabilità sulla base dei risultati di alcuni sondaggi. L’obiettivo è determinare quali post dovranno essere visualizzati nella parte superiore del News Feed e quelli che gli utenti considerano meno importanti. Facebook chiederà ad esempio se l’argomento trattato in un post rappresenta una fonte di ispirazione.

Il News Feed mostra post di amici, Gruppi e Pagine, ma non sempre si tratta di argomenti interessanti. Facebook chiederà quindi agli utenti di indicare gli argomenti preferiti e quindi quali post dovrebbero essere posizionati più in alto nel flusso di notizie. Analogamente verrà chiesto di specificare i post meno graditi, ad esempio quelli sulla politica.

Oggi è possibile scegliere di nascondere un post, di metterlo in pausa per 30 giorni o di non seguire più una persona/gruppo/pagina, cliccando sui tre puntini in alto a destra. In futuro sarà possibile nascondere il post, cliccando sulla X in alto a destra, in modo che non venga più mostrato nel News Feed.

Questi sono solo alcuni esempi che consentiranno di migliorare il ranking e quindi di visualizzare post più interessanti per ogni utente. Facebook comunicherà i risultati nei prossimi mesi.