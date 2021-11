Fatture Elettroniche: consultazione fino al 31/12

Un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha prolungato il tempo utile per la consultazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dal 1 gennaio 2019. La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2021.

Il contesto di questa decisione è così spiegato dalla stessa Agenzia:

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche ed è quindi terminato il periodo “transitorio” durante il quale gli operatori economici e i loro intermediari delegati hanno potuto consultare, anche in assenza di adesione allo specifico servizio, la totalità delle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di avvio dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica).

Il provvedimento di oggi, per andare incontro alle richieste di operatori economici, associazioni di categoria e ordini professionali, che hanno segnalato le criticità legate all'impossibilità di accedere alle fatture “pregresse”, porta dal 30 settembre al 31 dicembre 2021 la deadline per operare la scelta e prevede la possibilità, per chi ha effettuato o effettuerà l'adesione entro il 31 dicembre 2021, di accedere a tutte le fatture emesse e ricevute trasmesse al Sistema di interscambio a partire dal 1° gennaio 2019, e non solo a quelle trasmesse dal giorno successivo all'adesione. Gli operatori Iva possono comunicare l'adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato.