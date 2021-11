Fatture Elettroniche, manutenzione in corso

Un aggiornamento del sistema informatico a capo delle Fatture Elettroniche rende impossibile in queste ore l'utilizzo di importanti opzioni necessarie per le operazioni legate alle detrazioni per lavori edilizi. Una piccola pausa, dunque, che impatta però su un alto volume di operazioni legate ad un mercato attualmente in forte fibrillazione.

Cessione del credito e sconto in fattura: tutto fermo (ma è cosa momentanea)

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate è del 12 novembre e al momento non è ancora arrivato il “via libera” che certifica il termine delle operazioni. Il problema è legato ad un intervento di manutenzione straordinaria nel “canale cessione e sconto in fattura”, così spiegato:

A seguito dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 157/2021 (pubblicato nella G.U. n. 269 dell’11 novembre 2021), la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni (cessione e sconto in fattura), relative alle detrazioni per lavori edilizi, non è al momento disponibile, in quanto sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle nuove disposizioni normative.

L'Agenzia spiega che la riapertura del canale sarà contrassegnata da nuova comunicazione relativa, così da riaprire le porte alle fatture elettroniche legate alle ristrutturazioni e fondamentali per l'ottenimento dei crediti correlati.