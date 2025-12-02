Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin

Le forze di polizia di Germania e Svizzera, in collaborazione con Europol, hanno smantellato il servizio Cryptomixer. Si tratta di una piattaforma di mixing utilizzata dai cybercriminali per riciclare i proventi illeciti in Bitcoin. Durante la cosiddetta Operation Olympia sono stati sequestrati server, dati e criptovalute.

Oltre 1,3 miliardi di euro riciclati

Le criptovalute vengono scambiate tramite exchange che utilizzano blockchain pubbliche. Ciò permette alle autorità e ad aziende specializzate (come Elliptic e Chainalysis) di “seguire” il denaro. I servizi di mixing, come Cryptomixer, nascondono invece le transazioni, quindi sono molto utilizzati dai cybercriminali per le loro attività illecite.

Cryptomixer in particolare era un servizio di mixing ibrido accessibile sia tramite web in chiaro che dark web. Veniva sfruttato per riciclare i proventi derivanti da attacchi ransomware e frodi finanziare, ma anche quelli derivanti da traffico di droga e armi. Dall’anno di creazione (2016) ad oggi, il servizio ha permesso di riciclare oltre 1,3 miliardi di euro in Bitcoin.

Le criptovalute venivano ridistribuite a diversi indirizzi, “ripulite” e convertite in altre criptovalute o valuta legale tramite ATM o conti bancari. Le forze di polizia hanno sequestrato tre server in Svizzera, il dominio del sito, oltre 12 TB di dati e oltre 25 milioni di euro in Bitcoin.

Europol aveva già supportato la chiusura di Chipmixer che all’epoca (marzo 2023) era il più grande servizio di mixing del mondo. Aveva permesso di riciclare oltre 152.000 Bitcoin, corrispondenti a circa 2,73 miliardi di euro (oggi sono quasi 11,4 miliardi di euro).

Attraverso sofisticate tecniche di indagine, gli esperti delle forze dell’ordine riescono ad individuare sia i cybercriminali che i gestori di questi servizi. Una donna cinese è stata condannata a 11 anni e 8 mesi di prigione nel Regno Unito per aver riciclato 5,5 miliardi di sterline (proventi di truffe finanziarie), mentre i fondatori del crypto mixer Samourai Wallet sono finiti in prigione negli Stati Uniti.