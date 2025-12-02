 Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin

Al termine della Operation Olympia è stato chiuso il servizio Cryptomixer e sequestrati server, dominio e oltre 25 milioni di euro in Bitcoin.
Cryptomixer: chiuso il servizio che riciclava Bitcoin
Sicurezza Fintech Criptovalute
Al termine della Operation Olympia è stato chiuso il servizio Cryptomixer e sequestrati server, dominio e oltre 25 milioni di euro in Bitcoin.
Google AI Studio

Le forze di polizia di Germania e Svizzera, in collaborazione con Europol, hanno smantellato il servizio Cryptomixer. Si tratta di una piattaforma di mixing utilizzata dai cybercriminali per riciclare i proventi illeciti in Bitcoin. Durante la cosiddetta Operation Olympia sono stati sequestrati server, dati e criptovalute.

Oltre 1,3 miliardi di euro riciclati

Le criptovalute vengono scambiate tramite exchange che utilizzano blockchain pubbliche. Ciò permette alle autorità e ad aziende specializzate (come Elliptic e Chainalysis) di “seguire” il denaro. I servizi di mixing, come Cryptomixer, nascondono invece le transazioni, quindi sono molto utilizzati dai cybercriminali per le loro attività illecite.

Cryptomixer in particolare era un servizio di mixing ibrido accessibile sia tramite web in chiaro che dark web. Veniva sfruttato per riciclare i proventi derivanti da attacchi ransomware e frodi finanziare, ma anche quelli derivanti da traffico di droga e armi. Dall’anno di creazione (2016) ad oggi, il servizio ha permesso di riciclare oltre 1,3 miliardi di euro in Bitcoin.

Le criptovalute venivano ridistribuite a diversi indirizzi, “ripulite” e convertite in altre criptovalute o valuta legale tramite ATM o conti bancari. Le forze di polizia hanno sequestrato tre server in Svizzera, il dominio del sito, oltre 12 TB di dati e oltre 25 milioni di euro in Bitcoin.

Europol aveva già supportato la chiusura di Chipmixer che all’epoca (marzo 2023) era il più grande servizio di mixing del mondo. Aveva permesso di riciclare oltre 152.000 Bitcoin, corrispondenti a circa 2,73 miliardi di euro (oggi sono quasi 11,4 miliardi di euro).

Attraverso sofisticate tecniche di indagine, gli esperti delle forze dell’ordine riescono ad individuare sia i cybercriminali che i gestori di questi servizi. Una donna cinese è stata condannata a 11 anni e 8 mesi di prigione nel Regno Unito per aver riciclato 5,5 miliardi di sterline (proventi di truffe finanziarie), mentre i fondatori del crypto mixer Samourai Wallet sono finiti in prigione negli Stati Uniti.

Fonte: Europol

Pubblicato il 2 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€

Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€
Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis

Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis
L'evoluzione di Bitcoin: dai pagamenti alla DeFi grazie ai Layer-2

L'evoluzione di Bitcoin: dai pagamenti alla DeFi grazie ai Layer-2
5 motivi per investire in Maxi Doge: il meme token che punta a riscrivere la storia del settore

5 motivi per investire in Maxi Doge: il meme token che punta a riscrivere la storia del settore
Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€

Kaspersky Premium è in sconto fino al 61% e regala un buono Amazon da 20€
Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis

Il Cyber Monday NordVPN non è ancora finito: -74% e 3 mesi gratis
L'evoluzione di Bitcoin: dai pagamenti alla DeFi grazie ai Layer-2

L'evoluzione di Bitcoin: dai pagamenti alla DeFi grazie ai Layer-2
5 motivi per investire in Maxi Doge: il meme token che punta a riscrivere la storia del settore

5 motivi per investire in Maxi Doge: il meme token che punta a riscrivere la storia del settore
Luca Colantuoni
Pubblicato il
2 dic 2025
Link copiato negli appunti