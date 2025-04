Operazione Fake Loan: truffa con documenti falsi

Spesso le vittime sono i singoli utenti. L’operazione Fake Loan della Polizia Postale ha invece svelato una truffa ai danni di Poste Italiane effettuata da un’organizzazione criminale che forniva un servizio di intermediazione illegale per l’ottenimento di finanziamenti. Il giudice ha emesso un’ordinanza di misure cautelari per cinque persone. Tra gli indagati c’è anche un dipendente di Poste Italiane.

Documenti bancari e buste paga falsi

L’indagine effettuata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sicilia Occidentale ha permesso di scoprire il funzionamento della truffa. Utilizzando prestanomi, principalmente persone in difficoltà economiche, i criminali hanno fornito documentazione bancaria e buste paga falsi per dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro agli uffici postali di Casteldaccia, Bagheria e Palermo.

Ciò ha permesso di ottenere finanziamenti (prestiti) da soggetti non residenti nei suddetti Comuni. I criminali riuscivano ad ottenere finanziamenti anche per clienti iscritti alla blacklist, ovvero segnalati alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria. In questo caso c’era la complicità di alcuni dipendenti di Poste Italiane, uno dei quali apparteneva all’organizzazione.

In seguito all’esposto relativo alle richieste di finanziamento sospette, presentato dai responsabili dell’ufficio siciliano Fraud Management di Poste Italiane, la Procura di Termini Imerese ha disposto l’intercettazione sulle utenze telefoniche, oltre a perquisizioni locali, personali e informatiche, che hanno consentito di rinvenire sul computer usato dal capo dell’organizzazione le buste paga falsificate e copia delle pratiche illecite presentate agli uffici postali.

In totale sono state scoperte oltre 40 richieste di finanziamento. I singoli beneficiari sono stati denunciati, mentre il capo dell’organizzazione è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Non può inoltre esercitare l’attività professionale nel settore creditizio e finanziario per un anno, essendo un promotore finanziario. Il dipendente delle Poste Italiane è stato invece sospeso per 12 mesi.