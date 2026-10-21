 Foto ottime, grande batteria ed è anche leggero: Oppo Reno8 Pro 5G
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Foto ottime, grande batteria ed è anche leggero: Oppo Reno8 Pro 5G

Se vuoi uno smartphone di fascia media spendendo il giusto approfitta di questa promozione che trovi su eBay per l'Oppo Reno8 Pro 5G.
Foto ottime, grande batteria ed è anche leggero: Oppo Reno8 Pro 5G
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Se vuoi uno smartphone di fascia media spendendo il giusto approfitta di questa promozione che trovi su eBay per l'Oppo Reno8 Pro 5G.
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Sei alla ricerca di uno smartphone di fascia media che non costi un’esagerazione e garantisca ottime foto, una batteria capiente e che sia anche maneggevole? Allora vai subito su eBay e aggiungi al tuo carrello l’Oppo Reno8 Pro 5G da 256 GB a soli 254,66 euro, invece che 799,99 euro.

Dal prezzo di listino, anche se quello proposto al lancio qualche anno fa, c’è uno sconto pazzesco che ti fa risparmiare oltre 545 euro. Inoltre potrai dilazionare il pagamento in tre rate da 84,89 euro al mese a interessi zero con Klarna.

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Oppo Reno8 Pro 5G: perfetto per una piccola spesa

Acquistando l’Oppo Reno8 Pro 5G potrai avere uno smartphone dalle ottime prestazioni e con uno scomparto fotografico eccellente senza doverti svenare. Partiamo dal design squadrato con uno spessore di 7,3 mm, un peso di 183 grammi e la resistenza per l’acqua e la polvere certificata IP54. Gode di un generoso display AMOLED da 6,7 pollici, protetto da un Corning Gorilla Glass 5, con frequenza di aggiornamento da 120 Hz e luminosità massima di 950 nit.

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Il processore montato è un MediaTek Dimensity 8100-MAX con 8 GB di RAM a supporto e una memoria interna da 256 GB. La batteria da 4500 mAh riesce ad arrivare tranquillamente fino a sera e ha una ricarica velocissima da 80 W che lo riporta dallo 0% al 100% in appena 30 minuti. Il reparto camera è composto da un sensore principale posteriore da 50 MP con ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera frontale grandangolare per selfie da 32 MP. Inoltre è Dual Sim e ha la versione Bluetooth 5.3 per connessioni veloci e a bassissima latenza.

OPPO RENO 8 PRO 5G 256GB ANDROID DUAL SIM 8GB RAM DISPLAY 6.7

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Una grande promozione dunque per avere uno smartphone eccellente a pochissimo. Non aspettare che tutto finisca. Vai ora su eBay e acquista il tuo Oppo Reno8 Pro 5G da 256 GB a soli 254,66 euro, invece che 799,99 euro. Se concludi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza pagare ulteriori costi.

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Pubblicato il 21 ott 2026

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Michea Elia
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21 ott 2026
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