Foto professionali e potenza per il gaming: iPhone 17 Pro Max è in promo su eBay

Avere per le mani un iPhone è sicuramente una sensazione gratificante e oggi puoi portarti a casa uno dei modelli più recenti a un ottimo prezzo. Stiamo parlando del potentissimo iPhone 17 Pro Max che su eBay puoi avere a 1.149 euro, invece che 1.489 euro (al lancio).

Dunque potrai risparmiare la bellezza di 340 euro sul totale. In più c’è la possibilità di gestire il pagamento in tre comode rate da 383 euro al mese a interessi zero con Klarna. Indubbiamente una grandissima promozione da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo al mondo.

iPhone 17 Pro Max è un mostro di potenza e innovazione

Partiamo subito col dire che l’iPhone 17 Pro Max non è leggero. Ha un peso di 233 grammi e uno spessore di 8,8 mm, nonostante risulti comunque maneggevole. D’altra parte è molto robusto. Gode della resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP68 con impermeabilità fino a 6 metri di profondità per 30 minuti. C’è poi un ottimo display Super Retina XDR con pannello OLED da 6,9 pollici, refresh rate adattivo fino a 120 Hz e luminosità che raggiunge i 3000 nit. Dunque perfettamente visibile in qualsiasi condizione di luce.

Il potentissimo chip A19 Pro a 3 nm di Apple con 12 GB di RAM a supporto e una memoria interna di 256 GB ti permettono di affrontare giochi di ultima generazione, multitasking ed editing senza sbavature. La fotocamera posteriore principale ha un sensore Pro Fusion da 48 MP con ultra grandangolare, teleobiettivo 2x e 8x di qualità ottica da 12 MP e zoom digitale fino a 40x. Inoltre è in grado di registrare video 4K in Dolby Vision a 24 fps. La batteria arriva fino a sera con circa il 40% di autonomia e si ricarica sia in modalità cablata che in modalità wireless tramite MagSafe o Qi2.

Una grandissima promozione dunque che potrebbe scadere da un momento all’altro. Perciò fiondati su eBay e acquista il tuo iPhone 17 Pro Max a 1.149 euro.