Gemini porta Nano Banana e Veo su Google TV

Il debutto di Gemini su Google TV è avvenuto a metà novembre 2025 con l’aggiornamento per il dispositivo Google TV Streamer. L’azienda di Mountain View ha annunciato al CES 2026 di Las Vegas l’arrivo di nuove funzionalità avanzate, tra cui quelle che sfruttano i modelli Nano Banana e Veo. Saranno inizialmente disponibili su alcune smart TV di TCL.

Nuove funzionalità di Gemini su Google TV

Gemini ha preso il posto di Google Assistant su molti dispositivi. Offre le stesse funzionalità del “vecchio” assistente, alle quale si aggiungono capacità più avanzate, tra cui la possibilità di interagire con l’utente attraverso conversazioni in linguaggio più naturale. L’integrazione in Google TV è probabilmente il modo migliore per sfruttare l’intelligenza artificiale.

Gemini permette ovviamente di velocizzare la ricerca dei contenuti sulla TV, evitando l’uso del telecomando. Non è necessario indicare il titolo esatto di un film o una serie TV, in quanto l’assistente può trovare i contenuti anche con una richiesta generica. Può anche generare riassunti della trama.

Al CES 2026 di Las Vegas sono state annunciate quattro novità. La prima permette di esplorare vari argomenti attraverso un’interfaccia con immagini e video. Le sezioni “Approfondimenti” offrono panoramiche narrate, interattive e semplificate per tutta la famiglia.

Gli utenti possono usare Gemini per cercare persone o momenti specifici nella libreria di Google Foto, applicare stili artistici con Photos Remix o trasformare i ricordi in presentazioni immersive e cinematografiche. Immagini e video possono essere creati o modificati con Nano Banana e Veo.

L’ultima funzionalità è sicuramente quella più utile. Usando i comandi vocali, come “lo schermo è troppo scuro” oppure “non riesco ad ascoltare i dialoghi“, Gemini cambierà luminosità e audio senza interrompere la visione. L’utente non deve più perdere tempo a cercare le relative impostazioni nei vari menu.

Le novità saranno disponibili su alcune TV di TCL. Nei prossimi mesi arriveranno su altri dispositivi con almeno Android TV OS 14, in altri paesi e in altre lingue.