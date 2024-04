Giapponese, inglese o persiano? Impara le lingue con Mondly (-95%)

Se hai mai sognato di imparare una nuova lingua, è il momento perfetto per farlo con Mondly. Ora disponibile con un’imperdibile promozione, che offre uno sconto del 95% sul prezzo di listino: pagherai, una tantum, soltanto 99,99 euro invece di 1999,99, per accedere a vita a tutte le 41 lingue, le risorse e anche a due app gratuite – Mondly AR e Mondly Kids.

Tutto il meglio delle lingue con Mondly

Mondly non è solo un’app di apprendimento linguistico, è una rivoluzione nell’educazione linguistica. Utilizzando una combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata, Mondly ti aiuta a parlare immediatamente nuove lingue.

Altri vantaggi unici di Mondly – che, ricordiamo, è stata premiata sia da Apple che da Facebook – sono la collaborazione con madrelingua professionisti, l’innovativo chatbot con riconoscimento vocale e la possibilità di iniziare il tuo percorso di apprendimento traducendo esercizi e lezioni nella lingua che preferisci, non solo in italiano o inglese.

Tutti gli utenti del piano a vita Mondly, inoltre, avranno accesso gratuito a due app aggiuntive: Mondly AR e Mondly Kids. Queste app offrono un’esperienza ancora più immersiva e divertente nell’apprendimento delle lingue, perfette per i più giovani e per coloro che vogliono arricchire la loro esperienza linguistica con la realtà aumentata.

Ecco perché non devi lasciarti sfuggire la promozione lanciata da Mondly: ora, per un periodo limitato, puoi acquistare il piano Premium a vita (e cioè senza alcun abbonamento o costo ricorrente) a soli 99,99 euro una tantum, invece di 1999,99 euro come da listino. Oltre 1.000 euro di sconto, pari al 95% sul prezzo originale.