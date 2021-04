GlassWire: firewall e network monitor in offerta

GlassWire è un software molto interessante che integra le funzionalità di firewall e monitoraggio della rete. Periodicamente l’azienda statunitense propone i tre piani di abbonamento (Basic, Pro e Elite) con uno sconto del 25%, ma solo se l’ordine viene effettuato entro 10 minuti. Gli utenti devono quindi visitare il sito ufficiale e cogliere l’attimo.

GlassWire: sconto del 25% per 10 minuti

Il firewall di Windows 10 è sicuramente più completo rispetto alle versioni integrate nei precedenti sistemi operativi, ma GlassWire è una soluzione decisamente migliore. Analizzando il traffico di rete in entrata e uscita, il software può rilevare malware, intrusioni dall’esterno, accessi a siti pericolosi, modifiche a file di sistema e tentativi di connessione alla rete WiFi da parte di dispositivi sconosciuti.

Grazie ad una “time machine” è possibile verificare il traffico di rete nel passato. GlassWire avvisa l’utente quando una nuova app accede alla rete, mostra una serie di informazioni dettagliate (host/IP, app, tipo di traffico e altro) e visualizza il consumo dei dati in entrata e uscita. Può inoltre effettuare il monitoraggio delle connessioni remote. Altre due utili funzionalità sono Ask to connect (accesso alla rete solo se approvato) e Lock down mode (blocco della connettività se il computer è incustodito).

GlassWire visualizza un elenco di dispositivi collegati con indicazione di indirizzo IP, nome e data. Gli utenti possono scegliere vari profili per il firewall, skin colorate e la durata della cronologia. Il software è compatibile con Windows e Android (gratuito con acquisti in-app).

Come detto, l’azienda texana offre tre piani in abbonamento. I prezzi sono 36,69 euro/anno (Basic per un PC), 64,22 euro/anno (Pro per tre PC) e 91,75 euro/anno (Elite per 10 PC). Con un po’ di fortuna, dopo aver cliccato sul pulsante Buy in alto, apparirà questo pop-up che permette di avere uno sconto del 25% effettuando l’ordine entro 10 minuti: