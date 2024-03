Google ha bloccato oltre 5 miliardi di annunci

I cybercriminali sfruttano spesso le piattaforme di advertising di Google per varie attività, dal phishing alle truffe. L’azienda di Mountain View ha pubblicato il nuovo Ads Safety Report che contiene di dati relativi agli annunci pubblicitari bloccati nel 2023 per aver violato le regole.

Oltre 5,5 miliardi di annunci bloccati

Google sottolinea che gli utenti vogliono servizi affidabili e informazioni rilevanti, quindi aggiorna continuamente i sistemi che permettono di rilevare abusi delle sue piattaforme di advertising. L’intelligenza artificiale generativa può essere sfruttata sia per le campagne pubblicitarie che per bloccare gli annunci fasulli, come quelli che suggeriscono come ottenere facili guadagni (in realtà si tratta di truffe).

L’azienda californiana usa da tempo il machine learning per intercettare le inserzioni più pericolose prima che vengano mostrate online. Gli LLM (Large Language Model), come Gemini, sono più efficaci nell’individuare le nuove tattiche dei cybercriminali e possono facilmente distinguere un investimento reale da una truffa. Google ha creato anche un team specializzato nell’individuare i deepfake, ovvero video generati dall’IA che simulano persone note per ingannare gli utenti.

Nel corso del 2023 sono stati bloccati oltre 5,5 miliardi di annunci fasulli o pericolosi e sospeso oltre 12,5 milioni di account (quasi il doppio rispetto al 2022). Google ha inoltre bloccato la visualizzazione delle inserzioni su oltre 2,1 milioni di pagine web.

L’azienda di Mountain View ha bloccato oltre un miliardo di annunci che hanno abusato delle piattaforme di advertising e rimosso oltre 7 milioni di inserzioni politiche, per le quali non è stato indicato chi ha pagato, violando le regole sulla trasparenza.