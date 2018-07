Google Cloud, iniezioni di machine learning

Tre passi avanti, direzione Intelligenza Artificiale: la Google Cloud Next inizia con un trittico di annunci relativi a nuove opportunità messe a disposizione di quanti intendono sviluppare per il mondo aziendale, laddove l’IA può realmente fare la differenza tra il passato e il futuro, tra la caduta e il successo.

L’AI non è più una nicchia tecnologica: è l’elemento che fa la differenza per le aziende di ogni settore. Fei-Fei Li, Chief Scientist, Google AI

Come già annunciato per la blockchain, anche l’Intelligenza Artificiale è per Google una sorta di utility, un arricchimento dell’offerta che la piattaforma Google Cloud intende mettere a disposizione affinché chi intende sviluppare possa avere a disposizione i migliori strumenti possibili per raggiungere l’obiettivo. L’investimento del gruppo rimane sulla piattaforma e sul suo modello di business, da arricchire attraverso una galassia di servizi sempre più completa e aggiornata. “È nostro impegno fornire gli strumenti che permetteranno a queste aziende di trasformarsi radicalmente”, spiega Google, e annuncia quindi ciò che il gruppo ha intenzione di mettere in moto in tema di machine learning: