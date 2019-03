Google Fondo DNI: oltre 10 milioni in Italia

Sono stati annunciati i vincitori del sesto (e ultimo) round di finanziamenti previsti dal fondo per l’innovazione della Digital News Initiative messa in campo da Google per fornire supporto al giornalismo di qualità e aperta a tutti gli editori europei, indipendentemente dalla loro dimensione. 351 i progetti presentati, 162 dei quali sono frutto di partnership siglate tra editori, startup e realtà accademiche. A quelli selezionati, 103 da 23 paesi diversi, vanno in totale oltre 25 milioni di euro.

Digital News Initiative, sesto round

Focalizzando l’attenzione sull’Italia, stati selezionati quelli di Poligrafici Editoriale S.p.A. ​(Gruppo Monrif​), Linkiesta.it​, ​1988 (S.E.S.A.A.B.​), GEDI News Network S.p.A. (GNN)​ e Ced Digital & Servizi srl​ ai quali verrà messo a disposizione un contributo pari complessivamente a più di 1,5 milioni di euro​​.

Google afferma che intelligenza artificiale e machine learning rimangono gli strumenti ai quali gli addetti ai lavori guardano con maggiore interesse per lo sviluppo di soluzioni innovative. Tra le idee in cantiere anche metodi in grado di incrementare il volume degli abbonamenti, la creazione di nuovi modelli di pagamento e la sperimentazione di funzioni in grado di ridurre al minimo il tasso di abbandono dei lettori.

Il gruppo di Mountain View fa il punto sui risultati fin qui raggiunti con un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale e firmato da Ludovic Blecher (Head of GNI Innovation): 662 i progetti finanziati in oltre 30 paesi, lungo un arco temporale di tre anni, con oltre 140 milioni di euro. In Italia sono arrivati più di 10 milioni destinati a 44 progetti. Di seguito una grafica che scende più nel dettaglio, specificando la quota destinata a progetti di grandi dimensioni, a quelli medi e ai prototipi.

Il sesto e ultimo round ha visto l’assegnazione di circa 25,6 milioni di euro.

Google News Innovation Challenge

Google annuncia oggi l’arrivo in Europa della News Innovation Challenge già avviata con un progetto pilota in Asia. In questo caso, con il primo round l’obiettivo è quello di sostenere idee legate al concetto di editoria locale. Gli interessati potranno inoltrare le loro domande entro la primavera. Maggiori informazioni e i criteri valutati per l’ammissione sono consultabili sul sito ufficiale dell’iniziativa.