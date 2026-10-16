Google Home si aggiorna: Gemini più naturale e affidabile in casa

Una nuova versione dell’applicazione Google Home porta numerose novità e miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda l’assistente Gemini, non ancora molto efficiente su alcuni aspetti. Big G annuncia modi più naturali di concludere una conversazione,
Quando terminate una conversazione in modo educato o neutro (ad esempio dicendo “Grazie”), Gemini risponde ora con un breve saluto caloroso, restando al contempo in silenzio e spegnendo immediatamente il microfono quando gli chiedete esplicitamente di smettere di parlare, spiega l’azienda.
Google Home: Gemini capisce finalmente quando deve smettere di parlare
L’aggiornamento corregge inoltre un problema con il comando “stop”, che poteva essere erroneamente interpretato come la fine di una conversazione, anziché l’interruzione della riproduzione multimediale, dei timer o delle sveglie in corso. Anche la gestione delle richieste di audio rilassante è stata rivista. D’ora in poi, chiedere della “musica rilassante”, “musica da Spa” o “musica da meditazione” avvierà la musica dal servizio di streaming configurato come predefinito. Fino ad ora, Gemini rispondeva a questa richiesta con suoni d’ambiente come il rumore bianco o la pioggia.
Gemini diventa più affidabile e più pertinente con i dispositivi connessi della casa
L’azienda aggiunge che le risposte meteo rispettano ora l’unità di temperatura preferita (Fahrenheit o Celsius) definita per l’intera abitazione nell’applicazione Google Home. Le previsioni meteo vocali non verranno così più dettate nell’altra unità per errore. Per modificare le proprie preferenze, basta andare in Impostazioni dell’app Home > Unità di temperatura. Per impostazione predefinita, la funzione “Usa la stessa unità ovunque” è disattivata.
Infine, sugli schermi smart di tipo Nest Hub, la velocità di scorrimento del testo sul display è stata aumentata affinché le risposte visive restino sincronizzate con la risposta vocale di Gemini.
Per il resto, Google comunica miglioramenti e correzioni riguardanti l’acquisizione video delle telecamere, l’interfaccia per controllare apparecchi di illuminazione, prese e interruttori, nonché il protocollo Matter (per le lampadine Philips Hue, tra le altre).