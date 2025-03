Google Password Manager: nuova opzione per eliminare tutti i dati

La sicurezza è una priorità assoluta per le app che consentono di gestire le password e un modo per garantirla è consentire agli utenti di cancellare i propri database, se necessario. Ecco, dunque, perché su Google Password Manager per Android è stata aggiunta la nuova opzione Elimina tutti i dati, la quale consente agli utenti che ritengono di averne bisogno di eliminare i dati sensibili in determinate situazioni, appunto.

Google Password Manager: nuova funzione Elimina tutti i dati

Ci sono almeno un paio di motivi per cui si potrebbe voler eliminare un intero registro di password da un gestore di password. La ragione principale è la migrazione. Alcuni utenti potrebbero voler passare a un’altra app. Non è propriamente la migliore delle idee avere le proprie password archiviate su più servizi, in quanto aumenta il rischio che possano essere compromesse. Eliminare i propri dati da uno quando si intende usare l’altro è un modo semplice per garantire che i rischi siano minimi.

Da tenere presente che attualmente la funzione non è stata ancora implementata ufficialmente, ma risulta essere in fase di test. È possibile che arrivi attraverso un futuro aggiornamento di Google Play Services, ma attualmente non è noto quando.

Lo strumento sarà visibile nelle opzioni di Google Password Manager e nella scheda delle impostazioni. Viene ovviamente richiesta una conferma prima che i dati vengano cancellati e un popup farà sapere quante password e passkey sono coinvolte. L’eliminazione elimina anche il registro dei siti da cui l’utente ha scelto di non salvare mai le password.