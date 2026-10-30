Google perde 500 miliardi di dollari per colpa di AI Mode

Il valore delle azioni di Google sono diminuite del 13%, dopo la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al terzo trimestre 2026. La capitalizzazione di mercato dell’azienda di Mountain View è quindi crollata di circa 500 miliardi di dollari in un giorno. Ciò è conseguenza dei minori guadagni ottenuti dalle inserzioni pubblicitarie. Tra i colpevoli c’è AI Mode.

Bassa monetizzazione con AI Mode

Secondo il Financial Times, il dato che ha causato il crollo in Borsa è il cosiddetto flusso di cassa libero. Si tratta della liquidità rimasta in cassa dopo aver coperto tutte le spese operative e gli investimenti. Nel terzo trimestre 2026, Google ha registrato un flusso di cassa libero negativo di circa 9 miliardi di dollari. Gli analisti avevano previsto circa 2,7 miliardi di dollari. L’azienda di Mountain View ha quindi perso circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Google investe pesantemente nell’intelligenza artificiale (oltre 50 miliardi solo nel terzo trimestre 2026), ma i diretti concorrenti hanno “rubato” utenti al suo motore di ricerca. OpenAI con ChatGPT e Anthropic con Claude sono ormai una valida alternativa e Gemini non riesce a tenere il passo.

Ironicamente, un altro nemico di Google è in casa. Il Chief Business Officer (Philipp Schindler) ha dichiarato che le ricerche con AI Mode (risposte testuali senza elenco di link) stanno erodendo la ricerca tradizionale e portano ad una minore monetizzazione tramite gli annunci pubblicitari.

Le funzionalità AI Mode e AI Overview di Google Search sono state fortemente criticate da molti editori, in quanto non portano traffico ai siti web. Gli utenti si accontentano delle risposte e non visitano più le fonti. Ora Google afferma che i guadagni pubblicitari con AI Mode sono bassi. Ecco perché le inserzioni verranno mostrate in altri paesi (non ancora in Italia).