Google Pixel 10a da 256GB con risparmio di oltre 260€ su eBay

Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione eccezionale che ti consente di avere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando del Google Pixel 10a che ora, la versione da 256 GB, è su eBay a 487 euro circa invece che 749 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Google ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò ora avrai un risparmio di oltre 260 euro. E poi anche decidere di pagarlo in tre comode rate da 162,37 euro a interessi zero con Klarna.

Google Pixel 10a: rapporto qualità prezzo shock

Per ciò che offre il Google Pixel 10a è assolutamente da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un secondo di più. Partiamo dal design stondato dal peso di 183 grammi e con uno spessore di 9 mm. Inoltre ha la certificazione di grado IP68 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Possiede un display Actua con tecnologia pOLED da 6,3 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e con un refresh rate adattivo che arriva fino a 120 Hz.

Monta una generosa batteria da 5100 mAh che garantisce più di un giorno di autonomia anche sotto stress, una ricarica cablata veloce da 45 W e la ricarica wireless. A bordo troviamo il processore Google Tensor G4 con co-processore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM a supporto, una memoria interna da 256 GB e il sistema operativo basato su Android 16. La fotocamera posteriore si compone da una principale da 48 MP con OIS e un ultra grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera frontale è da 13 MP.

Insomma uno smartphone di prima fascia che oggi pagherai molto meno. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10a a 487 euro circa, invece che 749 euro. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi extra.