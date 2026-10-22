 Google Pixel 10a da 256GB con risparmio di oltre 260€ su eBay
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Google Pixel 10a da 256GB con risparmio di oltre 260€ su eBay

Il Google Pixel 10a è uno smartphone eccezionale e oggi su eBay c'è una promozione che ti permette di risparmiare oltre 260 euro.
Google Pixel 10a da 256GB con risparmio di oltre 260€ su eBay
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Il Google Pixel 10a è uno smartphone eccezionale e oggi su eBay c'è una promozione che ti permette di risparmiare oltre 260 euro.
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Tieniti forte perché ti stiamo segnalando una promozione eccezionale che ti consente di avere uno degli smartphone più interessanti degli ultimi tempi a un prezzo vantaggioso. Stiamo parlando del Google Pixel 10a che ora, la versione da 256 GB, è su eBay a 487 euro circa invece che 749 euro.

Il prezzo di listino non viene segnalato su eBay ma lo puoi vedere sullo store ufficiale di Google ed è quello che ti abbiamo scritto sopra. Perciò ora avrai un risparmio di oltre 260 euro. E poi anche decidere di pagarlo in tre comode rate da 162,37 euro a interessi zero con Klarna.

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Google Pixel 10a: rapporto qualità prezzo shock

Per ciò che offre il Google Pixel 10a è assolutamente da prendere a occhi chiusi, senza pensarci un secondo di più. Partiamo dal design stondato dal peso di 183 grammi e con uno spessore di 9 mm. Inoltre ha la certificazione di grado IP68 che lo rende resistente all’acqua e alla polvere. Possiede un display Actua con tecnologia pOLED da 6,3 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass 7i e con un refresh rate adattivo che arriva fino a 120 Hz.

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Monta una generosa batteria da 5100 mAh che garantisce più di un giorno di autonomia anche sotto stress, una ricarica cablata veloce da 45 W e la ricarica wireless. A bordo troviamo il processore Google Tensor G4 con co-processore di sicurezza Titan M2, 8 GB di RAM a supporto, una memoria interna da 256 GB e il sistema operativo basato su Android 16. La fotocamera posteriore si compone da una principale da 48 MP con OIS e un ultra grandangolare da 13 MP, mentre la fotocamera frontale è da 13 MP.

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Insomma uno smartphone di prima fascia che oggi pagherai molto meno. Quindi vai adesso su eBay e acquista il tuo Google Pixel 10a a 487 euro circa, invece che 749 euro. Concludi l’ordine oggi e potrai riceverlo comodamente a casa tua in pochi giorni senza costi extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
22 ott 2026
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