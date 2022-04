Gran Premio di Imola Formula 1: come vederlo dall'estero

Il campionato di Formula 1 è iniziato in maniera più che positiva per la Ferrari che, con Charles Leclerc si trova ora ampiamente al comando della classifica. Con avversari agguerriti come Max Verstappen, il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, Sergio Pérez e il compagno di squadra Carlos Sainz, nulla è scontato.

Il Gran Premio di Imola, sotto questo punto di vista, può essere uno snodo davvero importante per il campionato, con le rosse che vogliono confermarsi come prima forza del campionato davanti al pubblico italiano.

L’atteso evento del Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà trasmesso su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e attraverso lo streaming di NOW. Pur pagando regolarmente l’abbonamento a tali servizi però, va detto che non tutti possono seguire la gara.

Per gli italiani residenti all’estero infatti, questi contenuti non potrebbero essere disponibili: in questo contesto, una VPN è una delle soluzioni più semplici.

Programma del Gran Premio di Imola Formula 1 e metodi per vederla anche dall’estero

Il programma prevede, a partire da oggi, venerdì 22 aprile, le prime prove libere (dalle 13.30 alle 14.30) e le qualifiche (dalle 17.00 alle 18).

Nella giornata di sabato 23 aprile invece, si terrà la seconda sessione di prove libere (dalle 12.30 alle 13.30) la Sprint Race (dalle 16.30 alle 17.30). Domenica 24 aprile infine, alle ore 15.00 prenderà il via dell’attesissima gara.

Come è possibile seguire tutto il weekend anche per chi non è sul territorio italiano? Le VPN permettono di nascondere il proprio IP in maniera del tutto legale e di sostituirlo con uno proveniente da un’altra zona del mondo.

Utilizzando un servizio di questo tipo, avendo i necessari accessi ai suddetti servizi, è dunque possibile seguire l’evento direttamente in lingua italiana. In questo contesto però, è bene saper scegliere la VPN più adatta a questo scopo.

