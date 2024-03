Halving Bitcoin: la criptovaluta vicina al record storico

Nuovo balzo verso l’alto per il prezzo di Bitcoin, che sfruttando il trend positivo oltrepassa la soglia dei 65.000 dollari e si avvicina sempre più al suo record storico risalente al lontano novembre 2021. Gran parte del merito è da attribuire all’attesa per l’halving, l’evento di evoluzione per la criptovaluta, dalla cadenza quadriennale, che andrà in scena nel mese di aprile. Se anche tu sei tra coloro che stanno rivolgendo l’attenzione a questo ambito e alle sue potenzialità, fallo con la piattaforma giusta: scegli eToro, un partner affidabile con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

Bitcoin vola: record vicino in vista dell’halving

Tra gli addetti ai lavori e gli analisti c’è chi ritiene BTC in grado di andare ben oltre i 69.000 dollari del picco precedente, grazie a fattori come l’interesse degli investitori istituzionali e il recente via libera della Securities and Exchange Commission d’oltreoceano sull’acquisto di ETF (Exchange Traded Funds). Ne consegue che, per molti, è questo il momento giusto per salire sul treno delle cripto.

Bitcoin ormai prossimo all’appuntamento con l’halving non è l’unico asset digitale interessato dall’attuale trend di forte crescita . Vale lo stesso per Ethereum, Solana, Shiba e XRP, solo per fare alcuni esempi, tutti trascinati verso l’alto da un entusiasmo che non accenna a diminuire. Nel caso di ETH, si è tornati ai livelli dell’aprile 2022, oltre la soglia dei 3.500 dollari.

Tra questi, messi a disposizione di una community composta da oltre 30 milioni di utenti, c'è anche CopyTrader, perfetto per chi inizia e vuole diversificare il proprio portafoglio, copiando le mosse di chi ha maggior successo.