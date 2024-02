Halving Bitcoin in arrivo: perché è il momento giusto per investire

Il mondo delle criptovalute è in fermento. Tra un paio di mesi, giorno più o giorno meno, è in programma uno degli eventi più attesi di quest’anno: l’halving di Bitcoin, vale a dire il dimezzamento di Bitcoin. Perché è così importante? Il motivo è presto detto: in concomitanza di questo evento, che si ripete a cadenza regolare ogni quattro anni, il prezzo della criptovaluta sale. Di conseguenza, chi inizia a investire oggi, può ottenere sulla carta un potenziale vantaggio.

In Italia la migliore piattaforma con cui investire in criptovalute è eToro, per affidabilità e funzioni esclusive, tra cui quella di CopyTrader, che consente a chiunque di copiare letteralmente i movimenti dei migliori trader.

La lezione dell’halving Bitcoin del 2020

Quattro anni fa il dimezzamento di Bitcoin è avvenuto in data 11 maggio. In quell’occasione, si è registrato un movimento rialzista pre-halving importante, facendo guadagnare qualcosa come il 150% al prezzo del bitcoin.

In seguito al dimezzamento, Bitcoin ha raggiunto il nuovo massimo storico di oltre 69.000 dollari nel novembre 2021, per poi perdere oltre il 75% un anno più tardi. Al momento, invece, il valore di un BTC è nell’ordine dei 51.000 dollari.

Quanto accaduto quattro anni fa segue grossomodo il ciclo di eventi quadriennale relativo all’halving del Bitcoin. Ecco perché, secondo gli esperti, questo è il momento ideale per accedere al mondo delle criptovalute.

La piattaforma eToro mette a disposizione degli utenti tutta una serie di strumenti avanzati per il trading di Bitcoin, in modo da monitorare in maniera costante le performance dei propri investimenti, adeguare le proprie strategie e impostare avvisi personalizzati. La registrazione alla piattaforma eToro è gratuita.

