Halving Bitcoin: non farti trovare impreparato, scegli eToro

Il termine halving è il nuovo mantra per chi segue con interesse le evoluzioni di Bitcoin. L’appuntamento con il dimezzamento delle ricompense riconosciute a coloro attivi nel mining della criptovaluta è ormai alle porte. L’evento, che lo ricordiamo fa parte di un ciclo quadriennale stabilito fin dalle origini dell’asset, dovrebbe andare in scena tra il 15 e il 16 aprile. Se anche tu vuoi approfittare dell’hype, già responsabile dell’aver fatto schizzare il prezzo verso un nuovo record, puoi scegliere la piattaforma eToro e contare su un partner affidabile, con una lunga esperienza alle spalle.

L’obiettivo, definito già nel whitepaper della moneta virtuale, è quello di garantirne la sostenibilità sul lungo periodo, riducendo il volume dei nuovi BTC messi in circolazione e, di conseguenza, contenendo il tasso di inflazione, evitando che si svalutino. Per saperne di più rimandiamo a una pagina dedicata.

Non è dato a sapere quali saranno le conseguenze dell’halving di Bitcoin. Come sempre, quando si tratta di un asset legato alla finanza decentralizzata, le ipotesi sulle evoluzioni future sono da prendere con le pinze. Di certo, il mercato si muoverà. Per quanto riguarda invece le due settimane rimanenti prima dell’appuntamento (che, lo ricordiamo, andrà in scena il 15 o 16 aprile), le previsioni formulate da una parte degli analisti puntano a un’ulteriore crescita del prezzo, spinta proprio dall’interesse generale nei confronti del settore.

Fondata nel 2007, la piattaforma eToro conta oggi 30 milioni di utenti e propone oltre 5.000 strumenti per diversificare il portafoglio. Tra questi, figurano tutte le principali criptovalute: ci sono anche Ethereum, Solana, Shiba e XRP solo per fare alcuni esempi. Tra le funzionalità esclusive c’è CopyTrader, che permette di copiare automaticamente le mosse degli investitori di successo. Inizia subito a usarla aprendo il tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.