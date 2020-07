Partnership siglata tra Helbiz e Samsung Pay con l’obiettivo di promuovere entrambi i servizi con un’iniziativa che interessa l’ambito della micro mobilità in sharing. Nelle città di Milano, Roma, Torino, Verona e Bari i possessori di uno smartphone Galaxy potranno accedere a uno sconto e a 30 minuti di utilizzo gratuito per spostarsi a bordo di monopattini e biciclette elettriche.

Helbiz e Samsung Pay per la micro mobilità in sharing

Tutto ciò che bisogna fare è visitare la sezione Discover dell’app Samsung Pay dove si trova l’offerta sviluppata in collaborazione con Helbiz. La campagna sarà attiva fino al 6 settembre, data ultima per la richiesta dei codici bonus, da utilizzare poi direttamente nell’applicazione di Helbiz entro il 6 novembre. Questo il commento di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Grazie alla partnership con Helbiz, siamo davvero entusiasti di poter offrire questa nuova e importante opportunità per tutti gli utenti di Samsung Pay. La nostra azienda sta nel tempo ampliando e diversificando sempre più le funzionalità di Samsung Pay nell’ottica di una trasformazione progressiva dello smartphone in uno strumento pienamente mobile, in grado di migliorare concretamente la vita degli utenti e di contribuire ad accelerare la trasformazione digitale in Italia.

Il debutto di Helbiz a Bari avviene proprio in questi giorni. Nel capoluogo pugliese sono disponibili 250 mezzi elettrici, ma la flotta andrà espandendosi in futuro. Così Matteo Fioribello, Marketing Manager di Helbiz Italia, descrive la collaborazione con Samsung.