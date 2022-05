Hidemyass: scopri il servizio VPN in 290 paesi

Hidemyass, noto anche con l’acronimo di HMA, è un servizio di VPN che preserva la tua vita online nascondendo ad hacker, provider Internet e autorità tutto quello che fai online.

Accedi a contenuti in streaming da tutto il mondo, in modo rapido e sicuro a siti di streaming in oltre 190 paesi. Navighi con 20 Gbps di velocità dei server, 160 server ottimizzati per lo streaming e nessun limite di dati.

Con server praticamente in ogni paese del mondo, non avrai problemi ad accedere a tutti i contenuti che vuoi con HMA VPN.

Ecco alcuni numeri di Hidemyass:

210+ PAESI DISPONIBILI

290+ POSIZIONI TRA CUI SCEGLIERE

1040+ SERVER

Semplice e intuitiva, l’interfaccia di Hidemyass assicura la privacy in pochi clic.

Puoi installare HMA VPN in tutti i dispositivi Windows, macOS, iOS, Android e Linux che vuoi e utilizzare il servizio su più dispositivi contemporaneamente: in genere 5, oppure 10 con il Piano Family. Puoi anche configurare Hidemyass nel router per tenere al sicuro tutta la casa.

Scopriamo altre caratteristiche del servizio e come ottenere uno sconto sull’attivazione.

Hidemyass caratteristiche

Ecco cos’altro offre Hidemyass:

La più grande rete VPN del mondo: Scegli tra oltre 290 posizioni in tutto il mondo.

Scegli tra oltre 290 posizioni in tutto il mondo. Politica di non registrazione dei dati: Proteggi la tua privacy da tutti, anche da noi.

Proteggi la tua privacy da tutti, anche da noi. Server superveloci: Connettiti tramite server che funzionano a 20 GB al secondo.

Connettiti tramite server che funzionano a 20 GB al secondo. Protocollo OpenVPN: Assicurati velocità superiori e trasparenza.

Assicurati velocità superiori e trasparenza. Connessione ultrarapida: Trova il server più veloce in un clic.

Trova il server più veloce in un clic. Regole di connessione: Resta connesso a HMA mentre passi da una rete all’altra.

Resta connesso a HMA mentre passi da una rete all’altra. IP casuale: Rendi casuale il tuo indirizzo IP per evitare i tracker.

Rendi casuale il tuo indirizzo IP per evitare i tracker. Kill Switch: Blocca Internet se la connessione VPN si interrompe.

Blocca Internet se la connessione VPN si interrompe. Kill Switch intelligente: Avvia HMA automaticamente per proteggere le tue app.

Avvia HMA automaticamente per proteggere le tue app. DNS senza log: Affidati al nostro DNS senza log per evitare di lasciare tracce.

Affidati al nostro DNS senza log per evitare di lasciare tracce. Protezione dalle violazioni: Impedisci le violazioni di IPv4, IPv6 e DNS durante la navigazione.

Impedisci le violazioni di IPv4, IPv6 e DNS durante la navigazione. Test di velocità: Trova il server con le prestazioni migliori.

Trova il server con le prestazioni migliori. Un solo abbonamento protegge tutti i tuoi dispositivi: Installazioni illimitate su un massimo di 5 dispositivi connessi contemporaneamente.

Installazioni illimitate su un massimo di 5 dispositivi connessi contemporaneamente. Non registra il tuo indirizzo IP: Ora puoi sapere esattamente quali dati raccogliamo e per quale motivo.

Ora puoi sapere esattamente quali dati raccogliamo e per quale motivo. Garanzia di rimborso entro 30 giorni: Prova HMA VPN per un mese senza rischi.

Hide my ass offerte attive

Hidemyass offre tre piani da 12, 24 o 36 mesi. Con una convenienza in crescendo:

4.99 euro/mese piano di 12 mesi

3.99 euro/mese piano di 24 mesi

2.99 euro/mese piano di 36 mesi

Attiva quello che più fa per te da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.