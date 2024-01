Hosting WordPress di Serverplan in offerta a METÀ PREZZO (-50%)

Se sei alla ricerca di un piano hosting affidabile e veloce per il tuo nuovo sito, ti segnaliamo la promo lanciata in queste ore da Serverplan, che offre fino al 50% di sconto sui piani hosting con WordPress preinstallato. La promozione è valida fino al 31 gennaio. Ecco il link all’offerta.

Tra le caratteristiche principali segnaliamo 1 dominio gratis per sempre, WordPress preinstallato, frequenza giornaliera del backup, cache preinstallata e certificato SSL Let’s Encrypt. Segnaliamo che il prezzo rimane scontato per tutto il primo anno di servizio.

Hosting WordPress Serverplan in sconto fino al 50%

La promo Hosting WordPress di Serverplan prevede il 50% di sconto sul piano Enterprise Plus WordPress, la soluzione che consente di ottenere il massimo delle performance peril proprio e-commerce o sito aziendale. Il prezzo è di 115 euro (+IVA), invece di 230 euro (+IVA).

Se hai aperto un sito da poco o ne stai per lanciare uno nuovo, la soluzione ideale è il piano Startup WordPress. Anche questo piano hosting rientra nella promozione Serverplan, con sconto del 30% sul prezzo di listino. Grazie a questa riduzione di prezzo, il piano Startup è attivabile a soli 53,20 euro + IVA l’anno anziché 76 euro (+ IVA).

Con le soluzioni hosting di Serverplan si ottiene WordPress preinstallato, in modo da gestire il proprio blog in tutta tranquillità, senza alcuna installazione manuale richiesta. Inoltre si hanno gli aggiornamenti automatici di WordPress, tutti i plugin e i temi, in modo da mantenere il sito sempre aggiornato e sicuro.

La promo di Serverplan consente di ottenere uno sconto fino al 50% sui piani Hosting WordPress. La data ultima per approfittarne è fissata al prossimo 31 gennaio.

