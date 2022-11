Huawei, ZTE e Hikvision: ban totale negli USA

La FCC (Federal Communications Commission) ha comunicato che non è più possibile vendere negli Stati Uniti le apparecchiature di telecomunicazione e i sistemi di videosorveglianza di Huawei, ZTE, Hikvision, Hytera e Dahua, in quanto rappresentano un pericolo per la sicurezza nazionale. Lo stesso divieto è stato applicato nel Regno Unito per le videocamere di Hikvision e Dahua.

Ban per cinque aziende cinesi

L’amministrazione Trump aveva incluso Huawei, ZTE e Hikvision nella cosiddetta “Entity List” del Dipartimento del Commercio. Biden ha successivamente confermato la decisione del suo predecessore. Questa lista impedisce la vendita di apparecchiature e tecnologie statunitensi alle aziende cinesi, ma non l’importazione dei prodotti.

La FCC ha ora applicato il Secure Equipment Act (2021) firmato l’anno scorso da Biden. La legge vieta il rilascio delle licenze alle aziende inserite nella “Covered List“. La commissione ha deciso all’unanimità di bloccare l’importazione e la vendita delle apparecchiature di telecomunicazione e delle videocamere di sorveglianza delle suddette aziende cinesi.

Il ban vale per tutti i prodotti di Huawei e ZTE, mentre per quelli di Hikvision, Hytera e Dahua c’è un’eccezione. Jessica Rosenworcel, Presidente della FCC, scrive che il divieto si applica alle apparecchiature usate per la sicurezza pubblica, degli edifici governativi e delle infrastrutture critiche. Le videocamere possono quindi essere vendute ad utenti privati e aziende.

Hikvision ha dichiarato che i suoi prodotti non rappresentato nessun pericolo per la sicurezza nazionale, quindi la decisione della FCC non ha nessuna giustificazione tecnica e legale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.