Hub USB 3.0 TP-Link: qualità e funzionalità a un prezzo FOLLE

Se avete un portatile o un PC desktop con pochi ingressi USB e tanti dispositivi da collegare, allora vi consigliamo un’offerta che con potete farvi scappare. Riguarda il Tp-Link Uh400, un HUB USB 4 in 1 il cui prezzo di listino di 19,99 euro scende a quota 9,99 euro grazie allo sconto di Amazon del 50%.

Hub USB 3.0 4 in 1 TP-Link: caratteristiche principali

Questo HUB dimostra tutta la qualità del celebre marchio Tp-Link sia dal punto di vista funzionale che estetico. Ha, infatti, un design leggerissimo e compatto facilmente trasportabile e adattabile a ogni device. È dotato di un cavo non eccessivamente lungo che può anche essere piegato su se stesso e incastrato nell’apposito alloggiamento per migliorarne la trasportabilità. Il pezzo grosso sono le 4 porte USB 3.0 retrocompatibili con standard 2.0 e 1.1 che supportano trasferimenti dati fino a 5Gbps, dieci volte più rapide rispetto allo standard USB 2.0.

Con la sua scocca in ABS ultra resistente e i 4 indicatori LED, UH400 unisce forza e usabilità. Ogni porta USB, infatti, ha un indicatore indipendente che permette di capire subito se la porta è in funzione. Infine è pienamente compatibile con Windows, Mac OS e Linux e non necessita d’installazione o software addizionale. Non fatevi, quindi, scappare questa importante offerta di Amazon per portarvi a casa il fantastico Tp-Link UH400 a soli 9,99 euro invece di 19,99 euro. Consegne rapide e gratuite grazie al servizio Amazon Prime.

