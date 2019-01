Ikea presenta le tende oscuranti smart Fyrtur

Il prossimo 2 febbraio esordiranno in Europa le tende oscuranti smart di Ikea. Con un costo relativamente modesto, il gruppo consentirà l’acquisto di un telo oscurante (o traslucente), di un meccanismo di arrotolamento ed il tutto con l’intelligenza di una guida che potrà essere sia da apposito telecomando, sia da comando vocale. Ma non è questa la sola novità in ambito smart home che il gruppo presenta in occasione del CES 2019.

IKEA Fyrtur e Kadrilj

Il modello con tenda oscurante prende il nome di Fyrtur; il modello con tenda traslucente prende il nome di Kadrilj. I prezzi non sono ancora ufficiali, ma l’ipotesi è di un range tra 100 e 180 euro (da calibrare presumibilmente in base alle dimensioni dell’oscurante).

Due aspetti risultano essere particolarmente interessanti poiché inclusi all’interno di un pacchetto relativamente poco oneroso – e quindi alla portata di molte abitazioni. Innanzitutto non c’è bisogno di alcun allacciamento alla rete elettrica: una piccola batteria ricaricabile tramite comune USB è sufficiente per un buon numero di azioni, alla stregua di quanto già fanno sistemi similari spesso inclusi nello spazio interno del doppio vetro di serramenti di nuova generazione. Inoltre il comando che aziona l’oscurante può essere comandato con Alexa, Google Home o altri sistemi previo utilizzo del sistema proprietario Tradfri.

Unico requisito per il funzionamento della linea Tradfi, ivi compreso il controllo remoto degli oscuranti Fyrtur e Kadrilj, è il gateway Tradfi da 33 euro: