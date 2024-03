Il momento migliore per incrementare le partecipazioni in criptovalute

Considerato che il mercato delle criptovalute è destinato a ritestare e superare i livelli visti l’ultima volta durante il ciclo rialzista del 2021, questo è il momento migliore per incrementare le tue partecipazioni in criptovalute. Dato l’enorme numero di criptovalute e le migliaia di opzioni da valutare, è più facile a dirsi che a farsi.

Al fine di aiutare, le migliori criptovalute di quest’anno sono Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB) e NuggetRush (NUGX). ADA e Shiba Inu sono due migliori altcoin promettenti, mentre NuggetRush è un’opzione imperdibile, una criptovaluta emergente dal potenziale strabiliante.

NuggetRush (NUGX): migliore scelta tra le criptovalute del 2024

Le memecoin hanno reso la maggior parte dei cripto milionari, con i primi possessori che hanno visto una ricchezza generazionale. Uno scenario simile si prospetta per NuggetRush (NUGX), una memecoin P2E emergente. La sua prevendita in corso è a dir poco straordinaria e ha superato la maggior parte delle nuove ICO.

Destinata a salire alle stelle, è stata acclamata come la migliore nuova criptovaluta in cui investire. All’inizio di questa settimana, l’ICO si è lanciata nel round di lancio con un token al prezzo di soli 0,019 $. Nel frattempo, gli analisti sono ottimisti e prevedono un’impennata di 80x dopo il lancio, fatto che non sorprende.

Nonostante ciò, non si tratta solo di inseguire la Lambo. Si distingue nell’ecosistema dei meme come un altcoin sostenuta da utility, che si interseca con play-to-earn (P2E), GameFi e NFT. Il suo gioco di prossima uscita sarà caratterizzato da un emozionante gameplay di estrazione dell’oro, con i giocatori che intraprenderanno emozionanti missioni e costruiranno una fortuna.

Gli oggetti raccolti nel gioco possono essere scambiati sul marketplace NFT con asset del mondo reale come denaro o oro. Allo stesso tempo, i giocatori faranno parte di qualcosa di più grande, perché una parte degli acquisti e delle ricompense del gioco sarà utilizzata per sostenere i minatori artigianali nei paesi in via di sviluppo.

Cardano (ADA): strada verso 10 $

Cardano (ADA) è una delle migliori criptovalute sul mercato. Svolge un ruolo chiave come piattaforma di smart contract e blockchain, fornendo le tanto necessarie soluzioni DeFi a sviluppatori e business. Dati i suoi solidi fondamenti – uno dei suoi maggiori punti di forza – ADA è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Il mercato delle criptovalute è in linea con quello delle altre criptovalute e sta registrando un’azione positiva sui prezzi, con conseguenti ondate di entusiasmo. Considerato l’obiettivo di un’ulteriore crescita, Cardano è una delle migliori criptovalute in cui investire.

Gli analisti sono ottimisti e prevedono un aumento a 10 $ entro la fine del 2024, un potenziale mercato rialzista. Quindi, per posizionarsi in vista di guadagni significativi, Cardano è un’onda promettente di cui approfittare.

Shiba Inu (SHIB): pronta ad esplodere

Shiba Inu (SHIB) è sulla bocca di tutti nella community delle criptovalute dopo la sua ultima impennata. Attualmente sta guidando la frenesia delle memecoin, riportando alla mente i bei tempi andati – la sua corsa al rialzo del 2021.

Nonostante il fermento intorno alle memecoin Solana (BONK e WIF), alle memecoin Elon e memecoin Stock, Shiba Inu ha mantenuto il suo status di leader. Gli esperti prevedono un retest del suo massimo storico (ATH) – a tutta potenza! Questo la posiziona come una delle migliori criptovalute da acquistare ora.

Considerata la sua traiettoria ascendente destinata a continuare e la FOMO (fear of missing out o paura di perdere l’occasione) destinata ad aumentare, ti suggeriamo di aggiungere lo Shiba Inu al tuo portafoglio. Acquista e fai HODL per ottenere una ricchezza generazionale.

Conclusione

Non c’è momento migliore di questo per incrementare le tue partecipazioni in criptovalute, visto che la corsa al rialzo del mercato continua. Le migliori criptovalute selezionate quest’anno sono Shiba Inu, Cardano e NuggetRush, che vantano un potenziale di rialzo sbalorditivo – forse NuggetRush di più. Puoi partecipare alla prevendita in corso cliccando sul link sottostante.

