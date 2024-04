Impara le lingue con i tuoi bambini: 96% di sconto con Mondly

Se hai mai desiderato imparare una nuova lingua o desideri farlo insieme ai tuoi bambini, ora è il momento perfetto per farlo. L’app pluripremiata Mondly offre una promozione limitata. Si tratta di uno sconto del 96% sull’accesso a vita a tutte le 41 lingue disponibili, più due app gratuite: Mondly AR, per affrontare lezioni in Realtà Aumentata, e Mondly Kids, dedicata all’apprendimento dei più piccoli.

Perché Mondly è la scelta migliore

Mondly è stata premiata come “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore nuova app” da Apple. E non è difficile capirne il motivo: con oltre 125 milioni di download, la sua efficacia è riconosciuta grazie alla combinazione di esercizi incentrati sulla conversazione, il riconoscimento vocale e le lezioni in Realtà Aumentata. Il risultato? Apprendimento rapido, ma soprattutto divertente.

Uno degli aspetti più interessanti di Mondly è l’accesso gratuito a due app bonus: Mondly AR e Mondly Kids. La prima ti permette di imparare utilizzando la tecnologia della Realtà Aumentata, mentre la seconda è progettata appositamente per coinvolgere i più piccoli nell’apprendimento delle lingue.

Altre caratteristiche di Mondly includono: la collaborazione con i madrelingua, che garantiscono pronunce impeccabili e accenti naturali, un chatbot con riconoscimento locale, intervalli di ripetizione collaudati ed efficaci e possibilità di iniziare l’apprendimento partendo dalla propria lingua madre.

Ora puoi accedere a tutte e 41 le lingue offerte da Mondly, insieme alle due app bonus Mondly AR e Mondly Kids, con uno sconto imperdibile del 96%. Un’ottima occasione per espandere le tue competenze linguistiche e coinvolgere anche i tuoi figli in questo viaggio educativo e divertente.