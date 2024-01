Impara l'inglese con un percorso personalizzato EF English

Trovare un corso di inglese che sia non solo efficace ma anche flessibile e personalizzato può essere una vera sfida. EF English Live, con 57 anni di esperienza nell’insegnamento dell’inglese e una community di 20 milioni di studenti soddisfatti, offre un metodo collaudato e innovativo che si adatta alle tue esigenze.

Corsi di inglese online efficaci, flessibili e personalizzati

Il successo di EF English Live risiede nel suo metodo di insegnamento, basato su anni di ricerca. La flessibilità è fondamentale: gli insegnanti e le classi sono disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, permettendoti di imparare l’inglese quando e dove vuoi. La certezza del successo è sottolineata dalla garanzia di soddisfazione: se non sei soddisfatto dopo 12 settimane, verrai rimborsato completamente.

L’apprendimento con EF English è strutturato per garantire risultati tangibili. Inizia effettuando il test per ricevere una valutazione accurata della tua conoscenza dell’inglese, così da iniziare dal livello più adatto a te. Grazie all’intelligenza artificiale supportata da ricerche scientifiche, EF English Live calcolerà il tuo piano di studio ideale per garantirti successo.

Ciò che rende EF English Live unico è il suo corpo docente qualificato e dedicato, che sarà al tuo fianco in ogni fase del percorso. Le lezioni di gruppo ogni 30 minuti offrono l’opportunità di imparare non solo dagli insegnanti ma anche dai tuoi compagni di corso, mentre le lezioni private forniscono un feedback personalizzato.

EF English ti dà l’opportunità di accedere a certificati riconosciuti a livello internazionale: TOEIC e TOEFL, oltre al test EFSET per ogni livello completato. La filosofia di EF English Live è offrire corsi personalizzati con prezzi personalizzati.

Per conoscere il costo del tuo corso ideale, compila il formulario sul loro sito. I consulenti linguistici di EF English Live ti guideranno nella creazione del piano di studio perfetto per te, basato sul tuo livello di inglese e sul tempo che dedicherai alla formazione.

