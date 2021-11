In cerca di monitor? Questo di Philips è una BOMBA

Gli sconti del Black Friday 2021 continuano su Amazon in vista dell'arrivo del Cyber Monday. Con un'offerta così eccezionale come quella oggi presente forse non ne puoi trovare. Infatti il Monitor Curvo di Philips è in sconto e con un ribasso del 18% risparmi subito novanta euro sul prezzo di listino e lo fai diventare tuo con soli 399,90€.

Non solo lo acquisti e lo ricevi a casa in praticamente uno o due giorni, ma puoi anche pagarlo con finanziamento a Tasso Zero che non guasta mai.

Monitor curvo Philips: 34 pollici di pura magia

La qualità è di casa con questo monitor Curvo di Philips e se hai bisogno di un dispositivo che ti possa garantire resa ed efficienza, beh, lo hai davanti. Non solo è spettacolare dal punto di vista visivo, ma una volta che lo monti e lo utilizzi lo approvi in tutto e per tutto.

Eccezionale sia per lavori di grafica, ad esempio, che per il gaming (è stato progettato proprio per questo), il dispositivo monta un pannello in risoluzione UWQHD in 21:9 che ti fa letteralmente sognare.

Al suo interno ha diverse tecnologie integrate, tuttavia mi soffermerei sull'Adaptive Sync, i 100 Hz come refresh rate e la risposta di appena 1 ms.

Per farti sentire a tuo agio, infine, trovi a disposizione un'entrata HDMI, un Hub USB e una display Port. Ovviamente gli speakers sono integrati.

Acquista subito il tuo monito curvo Philips su Amazon a soli 399,90€. Lo ordini e diventa tuo in pochissimo tempo. Per pagarlo con finanziamento scegli Cofidis come modalità di pagamento.

