Dati, privacy e identità al sicuro con Incogni (-50%)

Ogni attività che svolgiamo online, anche la semplice connessione a un qualsiasi sito, lascia dietro di sé una scia di informazioni e dati personali che per i data broker valgono oro: le raccolgono, le analizzano e le vendono infine a terzi, spesso per la nostra profilazione e per mostrarci inserzioni pubblicitarie personalizzate. Una dinamica ormai fortemente legata a doppio filo alla nostra presenza sul Web e potenzialmente lesiva per la privacy, ma che possiamo scardinare grazie ad alcuni accorgimenti come l’utilizzo responsabile della Rete e a soluzioni dedicate: quella di Incogni, oggi in sconto del 50% se si sceglie l’abbonamento annuale, è una di queste.

L’offerta di Incogni per proteggere la tua privacy

In estrema sintesi, il servizio invia automaticamente ai data broker le richieste necessarie a ottenere la rimozione dei dati dell’utente. Un’operazione prevista per legge, che ognuno di noi può effettuare anche manualmente, ma solo districandosi attraverso procedure complesse e, talvolta, rese volutamente poco accessibili da chi è costretto a renderle disponibili.

Il principale punto di forza di Incogni è proprio questo: semplifica e velocizza un’attività altrimenti lunga e faticosa. Si occupa inoltre di ripeterla regolarmente, assicurando così che la profilazione non avvenga di nuovo. La promozione di oggi consente di sottoscrivere un abbonamento annuale al prezzo mensile di soli 6,49 euro, la metà rispetto alla tariffa standard.

Vale inoltre la pena sottolineare un altro dettaglio non di poco conto: la soluzione opera in modo pienamente conforme a quanto previsto dalla normativa GDPR che in Europa regola il trattamento dei dati. Il processo avviene in diverse fasi, così descritte.

Primo giorno: ci si registra al servizio e Incogni invia la richiesta di cancellazione alle centinaia di data broker del mondo online;

prima settimana: i data broker iniziano a rispondere e, se necessario, Incogni replica facendo appello a GDPR o altre leggi per forzare l’eliminazione delle informazioni;

primo trimestre: la maggior parte delle richieste è solitamente elaborata entro i primi due mesi, per le rimanenti, il servizio insiste fino a ottenere il risultato.

Approfittando dell’offerta in corso a -50% ci si mette anche al sicuro dall’azione dei cybercrimnali che spesso impiegano le informazioni raccolte per furti di identità o con altre finalità malevole.

