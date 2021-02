Innovation Talks, quarta stagione: dalla Lumsa, su YouTube

Innovation Talks, quarta stagione: le open lectures sul innovazione, sostenibilità e impresa organizzate dall’Università LUMSA prenderanno il via il 24 febbraio e per la prima volta l’intero ciclo sarà aperto a chiunque intenda prendervi parte. Si tratta complessivamente di 10 incontri settimanali in lingua inglese “per discutere di innovazione, tecnologia, sostenibilità e futuro del business nella società di oggi“.

Innovation Talks 2021

Il primo incontro sarà con Nicola Mattina, noto imprenditore che ha venduto la propria startup ad Apple e che durante il lockdown del 2020 ha voluto mettere le proprie competenze a disposizione dei piccoli commercianti in cerca di un appiglio per mantenere in vita le proprie attività. In collaborazione con Jacopo Gambuti e Matteo Proietti danno così vita al progetto “Daje” legato agli e-commerce di quartiere per consentire alla microimpresa di poter continuare a vendere e consegnare ai propri clienti anche in condizioni di particolari difficoltà contestuali.

“What is innovation” è così l’esordio di un importante percorso esperienziale costruito sulle competenze degli importanti speaker chiamati in campo dalla Lumsa, per un ciclo di 10 appuntamenti di 45 minuti che sarà interamente disponibile live sul canale YouTube dell’ateneo.

Innovation Talks: tutti gli appuntamenti

Questo il programma completo degli Innovation Talks 2021: