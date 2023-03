iPhone 14 Pro: continua la GRANDE OFFERTA AMAZON (-160€)

Puoi soddisfare la tua voglia di iPhone 14 Pro su Amazon perché è ancora attivo lo sconto che ti permette di risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino.

L’offerta è valida ancora oggi e include anche la possibilità di suddividere il pagamento in 12 comode rate mensili da 98 euro ciascuna, se rispetti i requisiti indicati da Amazon. Con spedizione Prime potrai ricevere lo smartphone a casa già domani.

iPhone 14 Pro: la scelta giusta per il meglio di casa Apple

iPhone 14 Pro è lo smartphone che rivoluziona il modo di interagire con il dispositivo grazie alla Dynamic Island, una zona sensibile al tocco integrata nel display Super Retina XDR da 6,1″ always-on con ProMotion. Con questa innovativa tecnologia puoi accedere rapidamente alle tue app preferite, controllare le notifiche e le impostazioni e sbloccare il telefono con Face ID senza dover scorrere lo schermo.

Le novità non finiscono qui: iPhone 14 Pro ti regala anche una qualità fotografica e video senza precedenti grazie alla fotocamera principale da 48 MP che ti permette di scattare foto con una risoluzione fino a quattro volte più alta. Inoltre, puoi sfruttare la modalità Cinema per registrare video con effetti cinematografici e Dolby Vision 4K fino a 30 fps, o la modalità Azione per riprese stabili e senza sbalzi anche in movimento.

iPhone 14 Pro è anche uno smartphone sicuro e affidabile: grazie al rilevamento incidenti può chiamare i soccorsi se tu non puoi farlo in caso di emergenza. E non devi preoccuparti della durata della batteria: iPhone 14 Pro ti dà fino a 23 ore di riproduzione video con una sola ricarica e supporta la ricarica rapida e wireless con MagSafe.

Infine, iPhone 14 Pro è dotato del chip A16 Bionic, il più evoluto per smartphone, che garantisce velocità e fluidità in ogni operazione. E grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide puoi navigare, scaricare e guardare in streaming senza interruzioni3. Senza dimenticare la resistenza all’acqua e agli urti garantita dal Ceramic Shield.

Non lasciarti sfuggire questa offerta incredibile: acquista ora iPhone 14 Pro su Amazon a soli 1.179 euro e scopri tutte le sue fantastiche caratteristiche!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.