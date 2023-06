iPhone 14 Pro torna in GRANDE SCONTO su Amazon: risparmi oltre 200 euro

Per un appassionato di tecnologia avere uno smartphone all’avanguardia è praticamente un obbligo.

Se appartieni a questa categoria, iPhone 14 Pro è il dispositivo che stavi cercando. Approfitta oggi dell’opportunità unica di acquistarlo su Amazon a un prezzo speciale di soli 1099 euro invece di 1339.

iPhone 14 Pro: semplicemente il meglio di Apple

Con iPhone 14 Pro puoi immergerti in un mondo di colori vibranti e dettagli nitidi con il display Super Retina XDR da 6,1″ always-on. Grazie alla tecnologia ProMotion, l’esperienza visiva sarà ancora più fluida e coinvolgente. Inoltre, puoi sperimentare una nuova forma di interazione con Dynamic Island, un’innovazione che ti stupirà.

Il tutto mentre scatti foto mozzafiato con la fotocamera principale da 48MP che offre una risoluzione fino a 4 volte superiore rispetto agli altri modelli di iPhone. La modalità Cinema, con supporto per Dolby Vision 4K fino a 30 fps, ti permetterà di creare video dalla qualità cinematografica. E se ami le riprese d’azione, la modalità Azione garantisce stabilità e fluidità senza precedenti.

iPhone 14 Pro è inoltre dotato di una tecnologia innovativa di rilevamento incidenti che, in situazioni di emergenza, chiamerà automaticamente i soccorsi se tu non sarai in grado di farlo. Avrai la tranquillità di sapere che il tuo smartphone si prende cura di te. E poi, grazie alla resistenza all’acqua e alla protezione Ceramic Shield, il tuo telefono sarà in grado di affrontare qualsiasi avventura senza preoccupazioni.

Il cuore pulsante dello smartphone è il chip A16 Bionic, il più evoluto nel suo genere. Grazie a questa potente tecnologia, potrai godere di prestazioni eccezionali che renderanno ogni attività fluida e reattiva. Approfitta delle reti cellulari ultrarapide 5G per una connessione senza interruzioni. Naviga in modo veloce, scarica contenuti in un attimo e goditi lo streaming di video ad alta qualità in tutta comodità.

Infine, un altro dei punti di forza è che potrai utilizzare il tuo smartphone per un’intera giornata senza preoccupazioni. La batteria ti garantisce fino a 23 ore di riproduzione video e sfrutta al massimo tutte le funzionalità offerte dal tuo iPhone. Non dovrai più interrompere le tue attività per una ricarica frequente.

Non perdere allora l’opportunità di possedere l’iPhone 14 Pro a un prezzo incredibile di soli 1099 euro su Amazon. Scopri l’ultima tecnologia, scatta foto straordinarie e sfrutta tutte le potenzialità di un dispositivo all’avanguardia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.